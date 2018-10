Visita di Erdogan in Ungheria: Ankara e Budapest sempre più vicine

L'Unione Europea non ha voltato le spalle alla Turchia, almeno non completamente. Dopo una visita non conciliante in Germania, in aperto contrasto tra Berlino e Ankara, il leader turco Erdogan è stato accolto da amico a Budapest dal presidente magiaro Áder e dal primo ministro Orbán, uno dei pochi leader europei ad assistere alla cerimonia d’investitura per il secondo mandato ad Ankara.

Non sono mancate le contestazioni con alcuni striscioni esposti dall'opposizione alle finestre del Parlamento ungherese, ma - in generale - il dissenso non si è ritagliato grande spazio.