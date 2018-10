Parigi, al salone dell'auto con la paura di Brexit

Un salone dell'auto sotto il segno dei timori legati a Brexit. Le case automobilistiche presenti a Parigi per il salone 2018 hanno suonato il campanello d'allarme. A preoccupare è l'incertezza e la possibile reintroduzione di dazi alla frontiera.

Matthew Harrison, Vicepresidente vendite e marketing, Toyota Motor Europe: "Quando guardi una fabbrica moderna nel Regno Unito e la complessità della catena dei fornitori capisci che è un vero problema per noi."

Anche uno dei nomi piû importanti nel settore della produzione automobilistica non nasconde i suoi timori Carlos Ghosn, CEO, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance: "Ovviamente ritrovarsi in una situazione in cui c'è molta incertezza, è il peggio per chiunque debba prendere decisioni perché non si sa esattamente cosa succederà."

Ghosn ha aggiunto che bisogna prepararsi al peggio e sperare per il meglio. E sembra che questo sia anche l'approccio di BMW. La compagnia ha attivato alcuni piani di emergenza per proteggersi da Brexit