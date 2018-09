Pallavolo, Final Six: Italia sconfitta, qualificazione problematica

Al PalaAlpitour di Torino, non c'è storia, coi locali, mai in partita, superati coi parziali di 25-15, 25-20 e 25-18.

Brutta sconfitta per l'Italia di volley nella prima gara della Final Six dei Mondiali.

Venerdì, alle 21.15, è già tempo di "dentro o fuori" e ci si gioca una qualificazione sul filo del rasoio contro la Polonia.

Per la Nazionale di Blengini, infatti, potrebbe finanche non bastare un successo per 3 a 0 o 3 a 1 contro i polacchi, campioni del mondo in carica, per passare il turno.

Dato che ogni set vinto frutta un punto, la Polonia dovrebbe però perdere anche contro la Serbia con tre set di scarto, in modo da non guadagnare nemmeno un punto e consentire all'Italia l'eventuale passaggio come seconda classificata, in caso di successo nello scontro diretto.