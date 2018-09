Buttshakers: concerto esclusivo per Euronews

Guidati dall'energia e dalla voce ammaliante di Ciara Thompson, i Buttshakers sono una band francese che si è fatta conoscere per la furiosa energia durante i concerti, un misto di rhythm and blues e garage. Attivo da oltre dieci anni, il gruppo ha pubblicato il suo ultimo album, "Sweet Reward", lo scorso febbraio e al momento è in tour in Francia per promuoverlo.

Venerdì saranno nelle sede di Euronews a Lione per un live esclusivo: potrete seguirlo in diretta sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 13.20.