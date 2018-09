Aut aut agli immigrati: aiuti o green card

Immigrati sì, ma solo se "autosufficienti"

Per gli immigrati regolari che abbiano beneficiato di aiuti federali potrebbe presto esser più difficile, negli Stati Uniti, ottenere la Green Card (e quindi un lavoro). Fulcro di una nuova regola, proposta questo sabato dall'amministrazione Trump, è il principio dell'autosufficienza economica del migrante. Lo scopo, stando alle spiegazioni del Dipartimento della sicurezza interna, sarebbe cioè assicurarsi che chiunque entri negli Stati Uniti abbia di che sostentarsi e non debba quindi fare affidamento sugli aiuti pubblici.

Qui il testo in PDF della nuova misura proposta dall'amministrazione Trump

Rinunciare agli aiuti per la Green Card? L'amletica scelta che potrebbe presentarsi agli immigrati regolari

Scopo della misura è al contempo ridurre le spese federali dedicate al sostentamento degli immigrati e, di conseguenza, scoraggiare l'entrata negli Stati Uniti di persone alla ricerca di impiego. Se approvata, non riguarderà comunque chi ha già ottenuto la "Green Card". In base a cifre avanzate da diversi media americani, le persone interessate sarebbero circa 380.000 all'anno. Scenario che si profila è tuttavia che coloro che già detengono lo status di "residenti legali" siano portati a rinunciare ad aiuti alimentari o buoni per l'alloggio, per non compromettere le proprie possibilità di ottenere l'ambito documento, che autorizza a lavorare sul suolo statunitense.