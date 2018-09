La Francia si mobilita per la liberazione di Oleg Sentsov

Il cinema francese si mobilita per Oleg Sentsov. Si sta lasciando morire di fame da quasi 130 giorni per le sue idee, il regista che chiede la liberazione di tutti i prigionieri politici ucraini. Ma per Mosca l'uomo resta un terrorista. Nell'esagono però vedono le cose in modo diverso. L'iniziativa non mancherà di far discutere, una catena di persone ha iniziato uno sciopero della fame a turno di fronte all'ambasciata russa a Parigi.