Caso Regeni, Roberto Fico al Cairo: Amnesty, "auspichiamo una svolta"

È toccato a Roberto Fico, stavolta, volare al Cairo per sedersi di fronte al presidente egiziano al-Sisi. Un incontro dai toni molto meno concilianti rispetto a quelli già tenuti, nelle ultime settimane, dal ministro degli esteri Moavero Milanesi e dal vicepremier Di Maio.

Unico punto all'ordine del giorno resta l'omicidio Regeni: a un anno esatto dal rientro al Cairo dell'ambiasciatore Cantini, il presidente della Camera ha ribadito al capo di Stato Egiziano come i rapporti trai due paesi siano destinati a restare in tensione, fin quando sull'omicidio del ricercatore triestino non verrà fatta piena luce. "Giulio è stato ucciso due volte, la prima dalle torture la seconda dai depistaggi" avrebbe detto Fico ad al Sisi, sottolineando come non sia accetabile che dopo due anni e mezzo un processo non sia neppure iniziato.

Per comprendere meglio le implicazioni di questo incontro ci siamo rivolti a Riccardo Noury, portavoce italiano di Amnesty international, che dal febbraio 2016 è sempre rimasta in prima linea nella ricerca della verità sul caso.

"Io credo nella sincerità e nella determinazione del Presidente della Camera" ha detto Noury. "D'altra parte, in questa accelerazione di incontri con le aurotià egiziane, cariche molto elevate del nistro governo, nello specifico i due vicepremier e il ministro degli Esteri, sono andate al Cairo e certamente non hanno avuto come priorità il tema dei diritti umani. L'auspicio è che la visita faccia tornare i diritti umani in cima all'agenda dei rapporti bilaterali tra i due paesi e che il Presidente al-Sisi si renda conto che la persona che sta incontrando in queste ore è un po' diversa dalle autorità di governo con cui ha interloquito fin'ora, le quali non hanno fatto altro che omaggiarne il ruolo e l'importanza strategica nei rapporti tra i due paesi, a prescindere da ogni considerazione sui diritti umani".