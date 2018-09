Piano sulla Brexit alle strette finali?

Theresa May, intanto, ha ribadito che il piano presentato il mese scorso per un accordo con Bruxelles non ha alternative. Il piano May prevede relazioni commerciali con l'Unione europea strette con la creazione di una zona di libero scambio per beni industriali e prodotti agricoli lasciandosi alla spalle la libera circolazione dei cittadini Ue e la giurisdizione europea della Corte.

"Vogliamo un buon accordo con l'Unione Europea", ha detto la May . "Un accordo che sia vantaggioso per i cittadini britannici, in qualsiasi parte del Regno Unito. È importante per noi , perché siamo preoccupati per il futuro di tutto il Regno Unito".

La questione del 'backstop' per le frontiere irlandesi, l'accettazione da parte britannica di una soluzione salvagente per cui l'Irlanda del Nord resterebbe nell'unione doganale e nel mercato unico europeo in assenza di una soluzione concordata con la Ue, viene giudicata un "abominio costituzionale' dall'ex ministro degli Esteri Boris Johnson.