Filippine, in arrivo tifone Mangkhut: migliaia di evacuati nel nord

Non c'è pace per la terra visitata da cicloni tropicali di grande potenza (una media di categoria 3/4 dall'inizio della stagione) e spesso le aree colpite sono quelle con meno mezzi per affrontarle, come per il super tifone Mangkhut che si sta per abbattere sull'isola principale del nord delle Filippine, Luzon.

La tempesta tropicale, di categoria 4, si sta avvicinando è atteso infatti per sabato 15 settembre nell'arcipelago. Secondo i metereologi sarebbe più potente e pericoloso dell'uragano Florence che sta per colpire invece la East Coast degli Stati Uniti. Le autorità filippine hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone dalle zone costiere del nord dell'arcipelago, estendendo le direttive al sud della Cina.