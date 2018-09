Polmonite: nuovi casi, indagine sulle cause

Nelle gironata di martedì l'assessore al Welfare Giulio Gallera aveva rassicurato che la curva epidemica è in calo e che non è un problema legato alle condutture dell'acqua pubblica e che il virus non si trasmette da persona a persona.

Due i decessi fino ad ora di cui uno accertato per legionella. Restano intanto molto gravi le condizioni del 29enne di Roe Volciano, ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Gerardo di Monza: si trova nel reparto di terapia intensiva . In prognosi rieservata, anche per l'età, una donna di 85 anni.

Acquedotti dunque esclusi. Gli esperti e le autorità sono a lavoro per cercare di stabilire come puo' essersi sviluppato il batterio.

Oltre alle indagini mediche ci sono poi quelle condotte dai carabinieri del Nas su ordine della Procura di Brescia che indaga per epidemia colposa.