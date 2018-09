Dieselgate, al via il processo contro Volkswagen

Volkswagen affronta oggi in tribunale i suoi investitori, che hanno chiesto 9,2 miliardi di euro di danni, accusando il produttore di automobili di non aver informato per tempo gli azionisti dello scandalo legato ai suoi motori diesel. Uno scandalo che, scoppiato a settembre 2015, è costato finora all’azienda già 27,4 miliardi di euro in multe.