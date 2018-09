La Catalogna alla guerra (dei nastri gialli)

Sì o no a simboli indipendentisti in spazi pubblici e istituzionali? Viaggio nella Catalogna che si interroga e prepara alla "Guerra dei nastri gialli"

Dei nastri gialli per chiedere la liberazione dei politici arrestati. Su alberi e muri di alcune città catalane troneggiano simboli di una battaglia contro Madrid, che alimenta però anche il dibattito sull'uso di spazi pubblici e istituzionali. "Ricordiamo che ci sono ancora prigionieri politici ed esiliati - il messaggio diffuso dai megafoni del Comune della città di Vic - non perdiamo di vista l'obiettivo: l'indipendenza della Catalogna". Tra i residenti, c'è chi giustifica l'iniziativa, ritenendola del tutto normale: "Chi siede in Consiglio Comunale - ci dice una donna - è lì perché lo abbiamo votato. È quindi assolutamente normale che assecondi la volontà popolare".

"Libertà per i prigionieri politici" si legge sullo striscione appeso sull'edificio comunale di Vic

C'è chi dice no: "Le istituzioni non sono di unionisti o secessionisti: dovrebbero esser di tutti"

Dei 21 consiglieri comunali solo quello della formazione "Vic per a Tots", Vic per tutti si oppone all'iniziativa. "La riteniamo sbagliata, perché incarna una forma di propaganda - ci dice Arnau Martí -, fa apologia di un'opinione politica e non rispetta la neutralità che dovrebbe essere propria delle istituzioni. Le istituzioni pubbliche non dovrebbero essere al servizio di unionisti o secessionisti, ma al servizio di tutti".