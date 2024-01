Di Euronews

Il giovane, accusato di disordine pubblico, si è difeso davanti alla giustizia spagnola affermando che si trattava di "uno scherzo".

Nell'estate del 2022, Aditya V. stava per imbarcarsi su un volo per l'isola spagnola di Minorca all'aeroporto londinese di Gatwick. Poco prima dell'imbarco, il giovane britannico decise di inviare a sette amici le foto dell'area del check-in tramite il social network Snapchat. Le immagini includevano una frase scritta da lui stesso: "Sto andando a far saltare l'aereo, sono un membro dei talebani".

I servizi segreti britannici hanno scoperto il messaggio quando l'aereo era già in volo sopra la Francia e hanno deciso di allertare la Spagna, poiché il volo doveva atterrare sull'isola spagnola. Il Ministero della Difesa ha inviato un Eurofighter per scortare l'aereo, ritenendo che il passeggero fosse un terrorista.

Lunedì il giovane si è difeso davanti al Tribunale nazionale spagnolo, accusato di disordine pubblico e alle prese con una causa del Ministero della Difesa spagnolo che gli chiede di pagare la fattura di 94.782,47 euro corrispondente all'invio dell'Eurofighter**.**

"Era uno scherzo", si è difeso davanti al giudice, spiegando di averlo fatto perché i suoi amici "lo prendevano sempre in giro per i suoi tratti pachistani".

Secondo El Español, il giovane ha spiegato di aver visto l'Eurofighter dal finestrino dell'aereo, ma di non aver mai pensato che fosse a causa del messaggio che aveva inviato, pensando che fosse un'esercitazione per la guerra in Ucraina.

Con l'aiuto di un interprete, il giovane ha potuto raccontare la sua versione della storia. Ha insistito sul fatto che non avrebbe mai pensato che lo scherzo avrebbe avuto delle conseguenze così gravi e che aveva condiviso la foto solo con il suo gruppo di amici.

Il problema è stato che uno dei suoi amici era collegato al Wi-Fi pubblico dell'aeroporto, e la foto è finita dunque nelle mani dei servizi segreti britannici.