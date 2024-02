Il presidente francese ha abbandonato il progetto di trasferire gli iconici bouquiniste per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici: "Patrimonio vivente della capitale"

Vendendo libri usati e antiquari lungo le rive della Senna, i "bouquiniste" di Parigi sono una delle attrazioni della città. In questi giorni stanno festeggiando una vittoria, poiché il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un'inversione di rotta sul progetto di spostare dal Lungosenna le bancarelle dei libri in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.

La cerimonia segnerà una rottura con la tradizione: per la prima volta infatti si svolgerà lungo la Senna, al di fuori di uno stadio.

Macron ha chiesto al ministro degli Interni francese e alla polizia di Parigi di "garantire che tutte le librerie siano preservate e che nessuna di esse sia costretta a spostarsi". I bouquiniste della Senna sono un esempio del "patrimonio vivente della capitale", ha aggiunto il presidente.

In questo video pubblicato su X la simulazione dei luoghi suggestivi che faranno da sfondo alla cerimonia di apertura di Parigi 2024.

Le famose "scatole" verdi dei bouquiniste servono come scaffali espositivi di giorno e permettono ai venditori di proteggere al chiuso la loro merce di notte. Tuttavia, l'estate scorsa le autorità hanno sollevato problemi di sicurezza per il fatto che possano potenzialmente venire utilizzate per nascondere ordigni esplosivi durante la cerimonia di apertura dei Giochi.

Questo ha portato le autorità locali a ordinare lo smantellamento e il trasferimento di circa 570 di esse, pari a quasi il 60 per cento della totalità.

Sono circa 200 i bouquiniste che lavorano a Parigi e per molti di loro il dietrofront di Macron è un sollievo.

"Negli ultimi sette mesi abbiamo dedicato tutte le nostre energie alla campagna contro la decisione di trasferirci, questo risultato è un sollievo", ha dichiarato Pascal Corseaux, vicepresidente dell'Associazione dei bouquiniste di Parigi, a Euronews Cultura, poco dopo l'annuncio.

Negli ultimi anni, i bouquiniste hanno fatto sempre più fatica a sbarcare il lunario, colpiti dalla mancanza di turisti durante la pandemia di Covid-19 e dall'aumento del costo della vita.

"Speriamo di fare buoni affari con i Giochi olimpici, molti di noi si trovano già in situazioni finanziarie difficili. Ci rendiamo conto che potremmo non essere in grado di fare affari il giorno della cerimonia e nell'immediato, ma non vogliamo che i nostri stand vengano spostati", ha aggiunto Corseaux.

La cerimonia di apertura dei Giochi è molto ambiziosa: oltre 10.500 atleti di 206 delegazioni sfileranno lungo la Senna, mentre centinaia di migliaia di spettatori assisteranno da entrambi i lati.