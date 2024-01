Perché si deve aprire la tendina del finestrino per il decollo? È davvero necessario attivare la "modalità aereo" prima del decollo? Lo abbiamo chiesto agli esperti.

Le compagnie aeree fanno di tutto per assicurarsi che i passeggeri ascoltino le indicazioni di sicurezza prima del decollo. Molti di noi però si distraggono non appena salgono a bordo dell'aereo, e altri semplicemente ignorano le regole.

Ma le linee guida sulla sicurezza aerea sono importanti, anche se alcune regole possono sembrarci ingiustificate. A Euronews, abbiamo parlato con il personale di bordo e con esperti di sicurezza per scoprire le ragioni dietro alcune di queste regole.

Perché bisogna tenere il sedile in posizione verticale al decollo e all'atterraggio?

Reclinare il proprio sedile può essere pericoloso. Il personale delle compagnie aeree chiede ai passeggeri di tenere il sedile in posizione verticale durante il decollo e l'atterraggio, poiché sono i momenti in cui è più probabile che si verifichi un'emergenza con poco tempo per prepararsi.

In caso di atterraggio o evacuazione di emergenza, tenere il sedile in posizione verticale permette alle persone dietro di voi di alzarsi velocemente.

Allo stesso modo, assicurarsi che il tavolino sia ripiegato aiuta a mantenere la via libera per sé e per gli altri passeggeri della propria fila in caso di evacuazione. Per questo è obbligatorio anche riporre i propri effetti personali sotto il sedile di fronte.

Opening your window blind helps you spot hazards outside. Canva

Perché bisogna aprire la tendina del finestrino al decollo e all'atterraggio?

I motivi per tenere aperta la tendina del finestrino al decollo e all'atterraggio sono meno ovvi, ma non per questo meno importanti.

Queste fasi del volo sono le più pericolose e le tendine aperte consentono agli assistenti di volo e ai passeggeri di individuare subito eventuali problemi, come un incendio del motore, e di avvisare il prima possibile la cabina di pilotaggio.

In caso di evacuazione di emergenza, inoltre, l'equipaggio di bordo può vedere se è sicuro utilizzare l'uscita ed è anche più facile per chi si trova all'esterno valutare la situazione all'interno della cabina.

Inoltre, alzare la tendina consente agli occhi dei passeggeri di adattarsi alla luce esterna e di vedere meglio durante l'evacuazione.

Perché le luci vengono abbassate prima del decollo e dell'atterraggio?

In caso di atterraggio di emergenza, l'aereo potrebbe piombare nell'oscurità.

"Le luci vengono abbassate per favorire la visione notturna in caso di evacuazione", spiega a Euronews Travel Jodie Jarvis, istruttore e commissario di bordo per le procedure di sicurezza e di emergenza.

Abituare l'equipaggio e i passeggeri all'oscurità garantisce una visione più chiara e una rapida evacuazione dell'aereo.

Quando è necessario usare la posizione "brace"?

Alcune dimostrazioni di sicurezza in volo mostrano la posizione "brace", che dovrebbe essere adottata quando richiesto dall'equipaggio. Questa posizione consiste nel piegarsi in avanti con i piedi ben appoggiati sul pavimento, la testa il più vicino possibile alla superficie che rischia di colpire il cranio (di solito il sedile di fronte) e le mani ai lati della testa.

"Questa posizione viene utilizzata durante un atterraggio di emergenza, soprattutto per prevenire le lesioni inerziali", che derivano da una rapida accelerazione o decelerazione del cervello, spiega Jodie.

Di solito non è necessario adottare questa posizione durante le turbolenze, a meno che non siano molto forti. "Saprete di dovervi pegare in avanti perché il personale di bordo ve lo richiederà o perché sentirete istintivamente il bisogno di proteggere la testa e di piegarvi in avanti", spiega Jodie.

Durante le turbolenze, è necessario allacciare la cintura di sicurezza. Non è necessario mettere il sedile in posizione verticale o ripiegare il tavolino, perché non è prevista un'evacuazione, ma potrebbe essere necessario mettere in sicurezza eventuali liquidi che potrebbero rovesciarsi o oggetti che potrebbero cadere.

Perché è necessario mettere il telefono in modalità aereo?

Prima del 2013, i dispositivi tecnologici, come i telefoni cellulari, dovevano essere completamente spenti per il decollo e l'atterraggio.

Ora, invece, l'uso dei telefoni è consentito con l'apposita "modalità aereo". Questa regola è stata originariamente introdotta perché i segnali del telefono rischiavano di interferire con i segnali radio della cabina di pilotaggio e con le comunicazioni interne con il controllo del traffico aereo.

Perché non si dovrebbe prendere la borsa in caso di evacuazione di emergenza?

Oltre all'ovvia necessità di evacuare il più rapidamente possibile (entro 90 secondi, per l'esattezza), ci sono altri motivi per cui non si dovrebbe prendere la borsa o altri effetti personali durante un'emergenza in aereo.

"Durante l'evacuazione la vostra borsa occupa lo spazio che potrebbe utilizzare un'altra persona e potrebbe aggrovigliarsi, far inciampare qualcuno, colpire qualcuno e bucare o danneggiare in qualche modo lo scivolo", dice Jodie.

I passeggeri che indossano tacchi alti sono invitati a toglierli in caso di evacuazione d'emergenza per il rischio di forare lo scivolo. È sconsigliabile anche indossare infradito su un volo, perché non sono le scarpe più robuste per un'evacuazione.