Volete vivere un'esperienza di viaggio autentica e sostenibile in Giappone? La nostra reporter Anca Ulea esplora due città giapponesi in cui l'ambiente ha definito lo stile di vita di intere generazioni

Come si può viaggiare in modo più sostenibile? La reporter di Euronews Anca Ulea cerca di rispondere a questa domanda visitando alcune comunità giapponesi che vivono in modo sostenibile con la natura.

Il viaggio inizia nel bacino del fiume Nagara, nel Giappone centrale. L'area che circonda il fiume e i suoi affluenti è stata designata dalle Nazioni Unite come "Sistema del patrimonio agricolo di importanza mondiale" (Giahs), a causa dell'intricato rapporto della popolazione con il territorio.

Gli abitanti del luogo usano il fiume per irrigare le colture e come fonte di cibo. In cambio puliscono il fiume, si prendeno cura dell'ecosistema circostante e proteggono le specie rare. Anca ha incontrato un pescatore locale che pratica una forma tradizionale di pesca con reti da posta, chiamata sebari. In autunno la maggior parte degli ayu catturati - un pesce locale d'acqua dolce - viene inviata agli incubatoi per mantenere la popolazione l'anno successivo.

Anca ha provato anche la cucina locale di Gifu, ricca di prodotti freschi e di erbe medicinali. La tappa successiva è Kinosaki Onsen. La città è stata costruita intorno alle sue sorgenti termali naturali, o onsen. Molte locande del villaggio sono di proprietà e gestione locale, con un'architettura tradizionale e una ricca storia.

Immergendosi completamente nella cultura locale, Anca ha passeggiato indossando un kimono estivo e ha fatto il bagno nell'onsen, godendosi un momento di relax circondata dalla natura.

