Questa capitale europea è la prima meta turistica mondiale

Parigi, Madrid, Amsterdam: l'Europa ospita 63 delle 100 città più visitate al mondo.

La classifica Top 100 City Destinations Index,mette a confronto il turismo, la sostenibilità e le prestazioni economiche delle metropoli di tutto il mondo. Pubblicati questa settimana, i risultati del 2023 sono dominati dalle destinazioni europee, con Parigi, in Francia, in testa alla lista.

Nella top 10 figurano anche Madrid in Spagna, Amsterdam nei Paesi Bassi, Berlino in Germania, Roma in Italia, Barcellona in Spagna e Londra nel Regno Unito.

A queste si sono aggiunte solo tre città non europee: Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (2° posto), Tokyo, in Giappone (4° posto, che appare per la prima volta nella top 10), e New York, negli Stati Uniti (8° posto).

Come vengono classificate le città nell'indice delle destinazioni?

Le città vengono classificate in base a 55 parametri, divisi in sei categorie, per ottenere un punteggio complessivo. Le categorie comprendono le prestazioni economiche e commerciali, le prestazioni turistiche, le infrastrutture turistiche, la politica turistica e l'attrattiva, la salute e la sicurezza e la sostenibilità. Ipunti vengono assegnati per la domanda turistica, l'accessibilità, l'uso di tecnologie intelligenti e i progetti di conservazione.

Parigi si è aggiudicata ancora una volta il primo posto, grazie anche ai continui miglioramenti della città, che si prepara alle Olimpiadi del 2024.

Al 10° posto, Londra è stata acclamata dall'indice come la città con la migliore infrastruttura turistica del mondo, mentre la campagna "Off to B" di Berlino, volta a stimolare il turismo nei quartieri più remoti della città, l'ha portata al 6° posto.

Quali città sono entrate nella top 20?

Le città europee continuano a dominare la top 20, con Monaco di Baviera in Germania al 12° posto, seguita da Milano in Italia.

Dublino, in Irlanda, si trova al 15° posto dopo aver lanciato la prima mappa 3D della città, Vienna, in Austria, al 18° e Lisbona, in Portogallo, al 20°.

Oltre i confini europei, Singapore si è piazzata all'11° posto, Seoul in Corea del Sud al 14°, Osaka in Giappone al 16°, Hong Kong al 17° e Los Angeles, negli Stati Uniti, al 19°.

Secondo il rapporto, il successo dell'Europa è dovuto alla rapida urbanizzazione e alla diffusa adozione della tecnologia. Con l'aumento dello smart working, Internet ad alta velocità, prenotazioni flessibili e ambienti di lavoro confortevoli sono diventati un fattore importante nel 2023.

Anche il turismo sostenibile, che comprende buone reti di trasporto pubblico e misure per combattere l'overtourism, è stato tra le priorità di quest'anno.

Vilnius, in Lituania (92° posto), è entrata per la prima volta nella top 100 grazie al miglioramento delle sue prestazioni turistiche.