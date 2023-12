Nella regione ci sono attività per tutti i gusti: dalle escursioni al più grande osservatorio astronomico dell'Azerbaigian

La riserva statale di Pirgulu è un parco naturale situato nei pressi di Shamakhi, circa 130 chilometri a ovest di Baku, la capitale dell'Azerbaigian. Questa riserva naturale ai margini orientali del Gran Caucaso è stata istituita nel 1968. La nostra inviata Cinzia Rizzi si è avventurata in un'escursione tra le sue fitte foreste e i paesaggi mozzafiato.

L'escursionismo non è l'unica attrazione della regione. Le autorità locali promuovono il turismo anche con una particolare attività che non richiede di rimanere con i piedi per terra: un giro in mongolfiera. Il primo festival delle mongolfiere in Azerbaigian si è tenuto a Shamakhi lo scorso giugno, quando il cielo è stato ravvivato da mongolfiere di forme, motivi e colori diversi.

Shamakhi è anche una delle più grandi aree vinicole dell'Azerbaigian. Nelle colline circostanti vengono prodotti vini e cognac apprezzati in tutto il mondo. Suolo e clima sono estremamente favorevoli alla viticoltura, come testimoniato da un tradizione le cui origini risalgono a migliaia di anni fa. Tradizione che ora sta entrando in una nuova era, con i vinificatori che iniziano a produrre i primi vini biologici del paese commercializzati con certificazione Ue.