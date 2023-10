Di Euronews Travel

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

I precedenti proprietari, che hanno acquistato il villaggio all'inizio degli anni Duemila, avevano l'obiettivo di trasformarlo in una località turistica

PUBBLICITÀ

Il villaggio di Salto de Castro, non lontano da Zamora, nel nord-ovest della Spagna, ha fatto notizia lo scorso anno quando fu messo in vendita per soli 260mila euro: meno del prezzo medio di un appartamento a Barcellona.

Ad acquistarlo era stato l'uomo d'affari Óscar Torres Gallego, che aveva progettato di riqualificare l'enclave per incrementare il turismo locale. I proprietari precedenti a Torres avevano acquistato il villaggio all'inizio degli anni Duemila e avevano anch'essi l'obiettivo di trasformarlo in una località turistica.

Soltanto dodici mesi dopo, il paesino è di nuovo in vendita a un prezzo quasi doppio rispetto a quello di acquisto. Secondo il sito immobiliare Idealista, Torres ha eseguito alcuni lavori architettonici sugli edifici e ha presentato i documenti al governo locale, ma non può completare lo sviluppo previsto a causa della sua strategia commerciale.

Cosa è incluso nella vendita?

Per 580mila euro, il fortunato acquirente otterrà 44 case, un bar, un ostello, una piscina e un'area sportiva, oltre a una chiesa e a una vecchia caserma che ospitava la guardia civile. Ci sono anche una farmacia e una stazione di polizia: tutto ciò che ci si aspetta di trovare in un villaggio rurale spagnolo.

A breve distanza dal confine portoghese, si trova nel cuore della Riserva della Biosfera Unesco Meseta Ibérica.

Una vista panoramica del villaggio Ramajero/Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Salto de Castro offre anche una splendida vista sul fiume Duoro e gode di circa 135 giorni di sole all'anno. Gli interessati dovranno però agire in fretta, perché c'è già stata una manifestazione di interesse per l'acquisto del villaggio abbandonato e un aumento delle offerte potrebbe far salire il prezzo oltre i 600mila euro.

Quando è stato messo in vendita l'anno scorso, però, gli agenti immobiliari avevano stimato che sarebbero stati necessari circa 2 milioni di euro per rendere Salto de Castro agibile e iniziare ad attirare visitatori.

Perché Salto de Castro è abbandonato?

Salto de Castro è stato costruito negli anni Quaranta dalla società elettrica Iberdrola per fornire abitazioni agli operai che costruivano la vicina diga. Negli anni Ottanta, i residenti iniziarono ad abbandonare il villaggio a causa della scarsità di posti di lavoro e nel 1989 non c'era più nessuno.

Così, da 30 anni è rimasto disabitato. Il crollo finanziario del 2008 ha messo in crisi i piani dei precedenti proprietari, che alla fine hanno deciso di mettere in vendita Salto de Castro nel 2022 con la speranza che qualcun altro potesse realizzare una meta turistica.

Molti villaggi rurali spagnoli soffrono dell'invecchiamento della popolazione, poiché i giovani si trasferiscono in città o hanno meno figli rispetto alle generazioni precedenti. Di conseguenza, alcuni governi locali stanno incoraggiando gli stranieri a trasferirsi con sovvenzioni e pagamenti in contanti.

A poche centinaia di chilometri di distanza, il villaggio di Rubai in Galizia ha offerto agli espatriati denaro per vivere lì. L'amministrazione locale spera di aumentare il numero di studenti nelle scuole, incentivando le famiglie a trasferirsi nel paesino.