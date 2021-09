La magia di San Pietroburgo in estate

San Pietroburgo in estate è un sogno per i turisti: le giornate sono calde, le notti sono bianche. C'è una quantità enorme di aree ricreative e il culmine spettacolare dell'estate di San Pietroburgo è la festa delle Vele Scarlatte.

La Venezia del Nord

L'isola della Nuova Olanda è il luogo perfetto per immergersi nell'atmosfera di San Pietroburgo, città nota come "la Venezia del Nord". Circondata da canali, la Nuova Olanda fu creata da Pietro il Grande come cantiere navale. Oggi è un moderno centro ricreativo pieno di locali e ricco di vibrazioni artistiche.

Le Vele Scarlatte

Da non perdere la notte delle Vele Scarlatte. Si tratta di una grande festa dedicata ai maturandi. Per il regista dello spettacolo, Mikhail Kolpakhchiev, "In estate San Pietroburgo è bellissima. Con tutta quest'acqua e questa splendida architettura il nostro spettacolo acquista un carattere unico. Chi l'ha visto ha provato le emozioni che volevamo suscitare, e possiamo chiamare queste emozioni 'ispirazione'".

Il culmine dell'evento è l'apparizione del veliero con le vele scarlatte, simbolo d'amore e del potere dei sogni romantici. Quando la nave entra nel bacino della Neva, San Pietroburgo diventa il luogo dove i sogni possono davvero diventare realtà.