Il Viagra può ridurre il rischio di Alzheimer negli uomini?

Secondo uno studio, i farmaci per la disfunzione erettile come il Viagra potrebbero ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer negli uomini

Secondo un nuovo studio, gli uomini a cui sono stati prescritti farmaci per la disfunzione erettile come il Viagra e il Cialis hanno il 18% di probabilità in meno di sviluppare la malattia di Alzheimer. La scoperta fornisce una speranza che questi farmaci possano essere riutilizzati per prevenire una forma comune di demenza, anche se sono necessari ulteriori studi clinici per determinare se esiste un legame causale.

Il nuovo studio britannico ha coinvolto quasi 270milauomini a cui era stata diagnosticata una disfunzione erettile e che non avevano problemi cognitivi all'inizio dello studio.

Circa il 55% dei partecipanti assumeva farmaci come il sildenafil (Viagra), il tadalafil (Cialis), il vardenafil e l'avanafil, noti come inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 che agiscono dilatando i vasi sanguigni. Pubblicata sulla rivista Neurology, la ricerca ha rilevato che il legame tra i farmaci e la riduzione del rischio di Alzheimer era più forte tra coloro che avevano le prescrizioni più frequenti.

"Anche se stiamo facendo progressi con i nuovi trattamenti per il morbo di Alzheimer che agiscono per eliminare le placche amiloidi nel cervello per le persone che si trovano nelle prime fasi della malattia, abbiamo un disperato bisogno di trattamenti che possano prevenire o ritardare lo sviluppo del morbo", ha dichiarato in un comunicato la dottoressa Ruth Brauer, autrice principale della University College London School of Pharmacy.

"Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati, approfondire i potenziali benefici e i meccanismi di questi farmaci ed esaminare il dosaggio ottimale", ha aggiunto.

Necessità di uno studio controllato su entrambi i sessi

I ricercatori suggeriscono che uno studio randomizzato e controllato su entrambi i sessi potrebbe aiutare a confermare l'esistenza di un legame diretto tra l'assunzione dei farmaci e la riduzione del rischio di Alzheimer. La malattia rappresenta la forma più comune di demenza e colpisce circa 7,8 milioni di persone nell'Unione Europea. I suoi sintomi caratteristici includono il declino delle funzioni di memoria e delle capacità di pensiero.

I farmaci per la disfunzione erettile come il Viagra sono stati inizialmente sviluppati per trattare l'ipertensione e l'angina. Secondo i ricercatori, alcuni studi condotti su animali hanno mostrato "possibili benefici neuroprotettivi" da questi farmaci.

Tra gli uomini che hanno partecipato allo studio a cui sono stati prescritti farmaci per la disfunzione erettile, si sono verificati 8,1 casi ogni 10mila anni-persona, che rappresenta il numero di partecipanti allo studio e la quantità di tempo in cui sono stati osservati nello studio. In confronto, tra gli uomini che non assumevano farmaci, si sono verificati 9,7 casi ogni 10.000 anni-persona.

L'età media dei partecipanti all'inizio dello studio era di 58,5 anni e il follow-up mediano di 5,1 anni.

Legame controverso

Il dottor Ivan Koychev, ricercatore clinico senior presso l'Università di Oxford e scienziato clinico della Dementias Platform UK, ha dichiarato in un comunicato che lo studio è stato limitato a causa delle difficoltà "nel tracciare relazioni causali negli studi epidemiologici".

Koychev, che non è stato associato allo studio, ha aggiunto che questi tipi di farmaci per la disfunzione erettile sono in genere assunti alla bisogna, quindi è difficile determinare quanto e quanto spesso gli uomini li assumano: "Il collegamento con il morbo di Alzheimer, in particolare, è controverso, poiché è noto che una percentuale significativa di casi di demenza diagnosticati presenta patologie concomitanti", ha aggiunto.

Tuttavia, poiché la riproposizione di farmaci già esistenti per la prevenzione della demenza è una "strategia promettente", gli studi clinici potrebbero dimostrare l'utilità di tali principi attivi.