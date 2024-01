La Nasa presenta il nuovo aereo supersonico "silenzioso" X-59

L'agenzia spaziale statunitense ha dichiarato di essere riuscita a ridurre il rumore dei velivoli supersonici, che potrebbero presto essere usati per voli commerciali

Dopo sei anni di sviluppo la Nasa e l'azienda statunitense di difesa Lockheed Martin hanno presentato l'X-59, un aereo supersonico "silenzioso". I voli supersonici sono voli che possono viaggiare a velocità superiori a quella del suono, e l'X-59 è progettato per volare a 1,4 volte la velocità del suono (circa 1.480 km/h).

"Oggi il volo supersonico porta con sé un fragoroso boom supersonico. Chi di noi vive nella zona ha familiarità con questo suono - ha dichiarato Pam Melroy, vice amministratore della Nasa -. Ma questo significa che il loro utilizzo è limitato nelle aree popolate, e per una buona ragione. L'X-59 romperà questa barriera. Progettato meticolosamente, quando supera la barriera del suono produce un leggero tonfo. Un mero sussurro rispetto ai dirompenti boati del passato".

L'X-59 è lungo 30 metri e largo 9 metri e ha un naso sottile e affusolato che rappresenta quasi un terzo della sua lunghezza. La Nasa afferma che il naso appuntito aiuterà a rompere le onde d'urto che normalmente provocano il boom sonico, un suono simile a un'esplosione o a un tuono per l'orecchio umano, causato da un oggetto che viaggia nell'aria più velocemente della velocità del suono.

La Nasa ha lanciato la missione Quesst nel 2018 per sviluppare un velivolo supersonico che generi meno rumore di un aereo supersonico convenzionale. "In pochi anni siamo passati da un concetto ambizioso alla realtà. L'X-59 della Nasa contribuirà a cambiare il modo in cui viaggiamo, avvicinandoci in tempi molto più brevi", ha dichiarato Melroy in un comunicato stampa.

Per 50 anni gli Stati Uniti e altri Paesi hanno vietato questi voli a causa del forte rumore. Si spera che la missione fornisca dati per aiutare i legislatori statunitensi a riconsiderare il divieto di sorvolo della terraferma.

Secondo la Nasa i tempi di viaggio si ridurranno drasticamente se sarà possibile far volare aerei commerciali supersonici. "Questa scoperta ridefinisce davvero la fattibilità dei viaggi commerciali supersonici sulla terraferma. Ci avvicina a un futuro che tutti possiamo comprendere, dimezzando i tempi di volo da New York a Los Angeles", ha dichiarato Melroy.

Il velivolo dovrebbe decollare per la prima volta nel corso dell'anno. Una volta completati i test di volo la Nasa farà volare l'aereo su diverse città degli Stati Uniti e il primo decollo è previsto per la fine dell'anno. Entro il 2027 l'agenzia condurrà un sondaggio sulla percezione del rumore da parte dei residenti.