È la prima volta che l'Agenzia spaziale riesce a utilizzare un sistema di comunicazione laser così da lontano. La sperimentazione per prepararsi a comunicare con le missioni con equipaggio su Marte

PUBBLICITÀ

La Nasa ha inviato il video di un gatto alla Terra dallo spazio profondo. Lunedì l'Agenzia spaziale statunitense ha annunciato di aver utilizzato un sistema di comunicazione laser all'avanguardia montato su una sonda a 31 milioni di chilometri di distanza dalla Terra per inviare il video ad alta definizione, che ha impiegato solo 101 secondi ad arrivare.

Il protagonista del meow-vie (un gioco di parole dato dal verso del gatto in inglese e da film, "movie") di 15 secondi è Taters, un soriano bianco e arancione appartenente a uno dei dipendenti del Jet propulsion laboratory della Nasa. Posizionato su un divano, il felino gioca cercando di catturare un punto di luce proiettato da un laser.

Erano stati già trasmessi altri video con questa tecnologia laser, ma da molto più vicino. Questo è il primo video trasmesso dalla spazio profondo e dimostra che è possibile trasmettere comunicazioni a più alta velocità di trasmissione dei dati delle tradizionali comunicazioni via radio (da 10 a 100 volte più rapido). La Nasa sta sperimentando questo sistema per prepararsi in particolare all'invio di missioni con equipaggio su Marte.

Il video è stato trasmesso alla Terra grazie a un ricetrasmettitore laser della sonda Psyche, che sta viaggiando verso la fascia principale di asteroidi tra Marte e Giove per esplorare un misterioso oggetto ricco di metalli. Il segnale codificato è stato ricevuto dal telescopio Hale dell'Osservatorio Palomar del Caltech nella contea di San Diego e da lì inviato al Jet propulsion laboratory della Nasa nella California meridionale.

"Uno degli obiettivi è dimostrare la capacità di trasmettere video a banda larga per milioni di chilometri. Su Psyche non c'è nulla che generi dati video, quindi di solito inviamo pacchetti di dati di prova generati a caso", ha dichiarato Bill Klipstein, project manager della dimostrazione tecnologica al Jpl.

"Ma per rendere più memorabile questo evento significativo, abbiamo deciso di collaborare con i designer del Jpl per creare un video divertente, che cattura l'essenza della demo come parte della missione Psyche", ha aggiunto.

Perché un video di gatti? C'è soprattutto un legame storico, ha detto il Jpl. Quando l'interesse statunitense per la televisione iniziò a crescere negli anni '20, fu trasmessa una statua di Felix the cat come immagine di prova.