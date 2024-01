Il lander Peregrine non arriverà sulla Luna. Ecco perchè ha fallito

Di Associated Press

Il lander lunare Peregrine 1, lanciato la settimana scorsa, brucerà nell'atmosfera terrestre giovedì dopo il fallimento della sua missione.

Astrobotic Technology, la società privata all'origine della missione lunare, ha dichiarato che il suo lander sta rientrando dopo il fallimento della sua missione verso il satellite. Il rientro di Peregrine 1, previsto per giovedì, non dovrebbe comportare rischi per la sicurezza.

Il lander è partito da Cape Canaveral lunedì scorso, ma in breve tempo è stata segnalata una perdita di carburante che ha costretto Astrobotic ad abbandonare il tentativo di effettuare il primo atterraggio lunare statunitense da oltre 50 anni.

Ponendo responsabilmente fine alla missione di Peregrine, stiamo facendo la nostra parte per preservare il futuro dell'esplorazione spaziale. Astrobiotic

L'azienda sospetta che una valvola bloccata abbia causato la rottura di un ser****batoio.

Astrobotic ha dichiarato di essersi consultata con la NASA e con altri funzionari governativi sul modo migliore per terminare la missione.

Fine della missione di Peregrine

L'azienda ha dichiarato di non voler mettere in pericolo i satelliti intorno alla Terra o creare un pericolo per i futuri veicoli spaziali in volo verso la Luna.

Si è trattato di una "decisione difficile", ha dichiarato l'azienda nella tarda serata di domenica. "Ponendo responsabilmente fine alla missione di Peregrine, stiamo facendo la nostra parte per preservare il futuro" dell'esplorazione spaziale.

La NASA ha pagato oltre 100 milioni di dollari per far volare i suoi esperimenti sul lander Peregrine. L'agenzia spaziale statunitense vuole infatti sfruttare al massimo le missioni lunari effettuate dalle aziende private, mentre il governo lavora per riportare gli astronauti sulla Luna.

Il lander ha trasportato anche un rover della Carnegie Mellon University e altre ricerche sponsorizzate privatamente, oltre alle ceneri e al DNA di circa 70 persone, tra cui il creatore di "Star Trek" Gene Roddenberry e lo scrittore di fantascienza Arthur C Clarke.

Un'altra azienda statunitense, Intuitive Machines, sarà la prossima a lanciare il proprio lander lunare il mese prossimo.