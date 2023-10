Ecco i Nobel per la chimica 2023

Di Euronews

I nomi dei vincitori sono stati, per la prima volta, inavvertitamente rivelati, costringendo Johan Aqvist, presidente del comitato chimico del Nobel dell'Accademia, ad affermare che i vincitori non erano ancora stati scelti alle 9:30, quando i suoi membri si sono riuniti.

L'Accademia svedese ha assegnato il Premio Nobel per la chimica 2023 questo mercoledì 4 ottobre 2023. Moungi Bawendi, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus della Columbia University e Alexei Ekimov.

Questi tre ricercatori che lavorano negli Stati Uniti sono stati premiati per la loro “scoperta fondamentale nel campo delle nanotecnologie”. I loro nomi erano trapelati per errore.

L’anno scorso Carolyn Bertozzi (Stati Uniti), Morten Meldal (Danimarca) e Barry Sharpless (Stati Uniti) hanno vinto il Nobel per “lo sviluppo della “click chemistry” e della chimica bioortogonale”, utilizzata in particolare per sviluppare i migliori trattamenti farmaceutici, tra cui contro il cancro.