L'obiettivo fissato alla COP26 è ambizioso: arrivare a zero emissioni entro il 2050, come si sta adattando il settore bancario alla sfida? Cerchiamo di scoprirlo nella nostra rubrica,The Exchange

Secondo le Nazioni Unite, tutti hanno un ruolo da svolgere nell'emergenza climatica che investe il pianeta.

In occasione dell'ultima conferenza sul clima, l'organizzazione ha delineato alcune delle problematiche che dobbiamo affrontare per risolvere il problema, avvertendo che è "ora o mai più".

Stiamo entrando in un decennio critico nella battaglia contro il cambiamento climatico.

Le emissioni globali devono essere ridotte di quasi il 43% entro il 2030 per mantenere l'aumento della temperatura globale entro il limite di 2 gradi Celsius.

Le Nazioni Unite indicano che ulteriori riduzioni potrebbero limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius, se trattiamo i nostri obiettivi climatici con la serietà che meritano.

Un settore che sta andando oltre per ridurre le emissioni è la comunità finanziaria internazionale.

In effetti, il denaro parla e la "rivoluzione verde" richiede investimenti sostanziali per fare davvero la differenza.

Mahmoud Mohieldin, campione di alto livello delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico per l'Egitto e direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, ha spiegato il suo ruolo nell'aiutare l'Onu a raggiungere gli obiettivi climatici.

"In qualità di campione Onu per il clima, propongo nuove idee incentrate sulla finanza e sui partenariati - dice Mohieldin - Lavoriamo sulla base della buona pratica della divulgazione e della trasparenza in tutto ciò che facciamo".

L'attività bancaria quotidiana

I leader del settore bancario sono alla guida di progetti in linea con gli obiettivi dell'Onu.

Alla luce dell'impegno del governo del Qatar di investire 75 miliardi di dollari in un'economia più sostenibile, abbiamo parlato con Mohammed Azem Hamad, Chief Risk Officer della Qatar International Islamic Bank, di cosa significhi per la sua organizzazione.

"Se parliamo di sostenibilità nel settore bancario, ci riferiamo alla pianificazione strategica delle società bancarie e delle attività commerciali, tenendo conto dei tre pilastri principali della sostenibilità: ambiente, sociale e governance" spiega Hamad, "La nostra strategia si allinea con la visione nazionale 2030 del Qatar, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con le misure sostenibili del mercato borsistico del Qatar".

Vantaggi bancari

Oltre a contribuire a realizzare un futuro più verde, quali altri vantaggi può avere il settore bancario investendo in aziende sostenibili?

"Secondo Caroline Linhares, docente di clima alla Sheffield Hallam University, uno dei vantaggi è quello di essere percepiti come legittimi: "Naturalmente sappiamo che i clienti e i fondi cercano investimenti verdi. C'è questa sensazione di essere percepiti come responsabili nei confronti dell'ambiente, quindi devono offrire opzioni a questi investitori".

Il profitto è una motivazione importante per le banche e le imprese che adottano pratiche sostenibili possono vedere aumentare i margini, portando a ulteriori investimenti.

"Ora, una delle classiche opportunità per le imprese di migliorare i profitti è quella di migliorare l'efficienza di un'azienda. Si può incrementare il mercato, aumentare il valore dei propri articoli e - come detto - aumentare l'efficienza di qualsiasi cosa si stia facendo" dice John Grant, climatologo alla Sheffield Hallam University.

Il risultato

In conclusione, il sistema finanziario globale è un attore non celebrato nella ricerca di un futuro più sostenibile. Riconoscendo i vantaggi degli investimenti verdi, i leader del settore bancario stanno portando avanti in modo proattivo progetti volti a ridurre le emissioni.

I campioni di alto livello per il cambiamento climatico delle Nazioni Unite sono preziosi per garantire che questo settore rimanga in linea con gli obiettivi climatici dell'organizzazione.

Tuttavia, le stesse Nazioni Unite affermano che è ancora necessario un cambiamento monumentale per evitare una catastrofe climatica.