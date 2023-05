Di Euronews

Tre giorni di lutto, si indaga sulle cause delle fiamme che probabilmente sono state appiccate

Sale a venti il bilancio delle vittime nell'incendio in un dormitorio scolastico nella città di Mahdia, in Guyana centrale. Con grande tristezza, la comunicazione del dato aggiornato straziante. S'indaga sulle cause delle fiamme, probabilmente appiccate intenzionalmente, che hanno portato morte e distruzione nell'istituto femminile. Tre i giorni di lutto nazionale .