Di Roselyne Min with AFP

Normalmente, gli aerei della Scandinavian Airlines (SAS) trasportano a bordo vacanzieri entusiasti e viaggiatori d'affari.

Ma l'equipaggio del volo SK718, che collega la capitale norvegese Oslo a Rzeszow, in Polonia, ha salutato passeggeri insoliti nell'ultimo anno: soldati feriti e pazienti gravemente malati dall'Ucraina.

Situata a 70 km dal confine ucraino, Rzeszow è uno snodo strategico, dove continua il commercio tra la Nazione assediata e il resto del mondo.

L'aereo è un volo per una missione speciale in collaborazione con l'Unione europea, con i passeggeri a bordo prelevati a Rzeszow e inviati agli ospedali di tutta Europa.

Il Boeing 737 che effettua la missione è stato riproposto per diventare un'ambulanza volante, dotata di ventilatori, apparecchiature per trasfusioni di sangue e antibiotici.

"In questo aereo, abbiamo un respiratore sotto il pavimento, abbiamo pompe a siringa e monitor, aspirazione e ossigeno, tutte le attrezzature per poter trattare un paziente in terapia intensiva elevata.

E questo, in parole semplici , è un piccolo ospedale in aria", ha dichiarato Håkon Asak, tenente colonnello del Corpo medico dell'Esercito norvegese.

Due terzi dei sedili dell'aereo sono stati sostituiti con letti d'ospedale e medici e infermieri delle Forze armate norvegesi continuano a controllare i pazienti a bordo.

Mykola Fedirko è stato ferito nelle trincee nella regione di Donetsk due mesi fa e trasportato in aereo a Copenaghen per cure.

"E' la prima volta che salgo su un aereo, mi sarebbe piaciuto andare in Danimarca in circostanze normali, in vacanza, ad esempio, per non andare in ospedale a causa di un trauma", ha detto il soldato ucraino di 22 anni.

Fedirko è stato lasciato in Danimarca e una trentina di altri pazienti sono sbarcati nei Paesi Bassi, in Germania e in Norvegia, nel corso di due giorni.

Una questione "personale"

Istituita all'inizio della guerra, l'operazione è stata effettuata 52 volte nell'ultimo anno. Secondo l'emittente norvegese TV2, ci sono stati più di 630 pazienti ucraini sottoposti a medovacing.

Oslo ha appena annunciato che il programma continuerà almeno fino ad agosto: il progetto è "senza precedenti a livello continentale" ed è stato realizzato "a tempo di record".

"Abbiamo istituito questo schema su richiesta dell'Ucraina, per alleviare il carico sugli ospedali ucraini", ha affermato Juan Escalante, del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue.

La straordinarietà di questa missione ha lasciato il segno nel personale di bordo: "È un sollievo lasciare i pazienti all'aeroporto e avere le squadre che si prendono cura di loro.

Ma poiché per tutti noi è abbastanza difficile trasportare i pazienti in queste condizioni tutto il tempo, diventa personale", ha detto Asak.

I piloti nella cabina di pilotaggio tengono aperta la porta della cabina durante i voli per essere accessibili ai passeggeri: dicono di apprezzare gli incontri con coloro che sono sopravvissuti alla guerra.

"Una cosa è avere soldati feriti ma bambini che soffrono... questo fa sempre una forte impressione sulle persone - ha detto Arve Thomassen, un pilota della SAS - quando fai volare i passeggeri nel Mediterraneo per portarli al sole, è un'attività normale ed è molto comune farlo.

Questo offre una prospettiva molto più stimolante dell'intera operazione e ci rende anche un po' umili nel fare questa missione: in realtà, sono molto orgoglioso di farla".

Il bombardamento di ospedali, reparti maternità e depositi medici significa che quasi mezzo milione di persone al mese sono private delle cure mediche, stimano le autorità norvegesi.

Circa 859 strutture sanitarie in Ucraina sono state attaccate dall'invasione russa, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

Per ulteriori informazioni su questa storia, guardate il video nel lettore multimediale in alto.