Il boom delle sneaker: un mercato da 80 miliardi di dollari

Il business delle sneaker è in piena espansione. Un mercato da 80 miliardi di dollari a livello globale nel 2020, che potrebbe raggiungere i 120 nel 2026. I giorni in cui si indossavano scarpe da ginnastica fino a quando non si sfaldavano sono finiti: nell'ultimo decennio c'è stato un notevole cambiamento nel modo in cui le scarpe da ginnastica sono indossate e percepite.

Le scarpe sono diventate oggetti di moda ambiti, non più viste come troppo informali per un ambiente di lavoro. Oggi sono uno status symbol e uno dei prodotti di punta nel mercato del lusso online. In questa puntata di "The Exchange" Euronews indaga il mondo in continua evoluzione delle sneaker e le ultime tendenze del mercato.

Chi stabilisce le tendenze?

Secondo i rivenditori di calzature, sono i giovani a determinare la direzione della "cultura delle scarpe da ginnastica", creando un mercato in continua evoluzione che deve crescere insieme al cliente.

Susie Kuhn, presidente di Foot Locker per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, ha dichiarato a Euronews che i grandi rivenditori stanno monitorando i gusti e le tendenze in evoluzione per garantire che i giovani rimangano coinvolti.

"La cultura delle sneaker si evolve ogni giorno perché sono i giovani a deciderne la direzione - dice Susie Kuhn -. Quindi guardiamo costantemente all'espansione, alla crescita e alla connessione attraverso tutto ciò che sta accadendo all'interno dell'ecosistema della cultura delle sneaker, e in questo momento stanno succedendo molte cose".

Negozi specializzati in sneaker di lusso

Il mercato della rivendita, dove collezionisti o "sneakerhead" mettono in vendita le loro scarpe in edizione limitata, è un pilastro fondamentale dell'industria delle sneaker e oggi vale circa 6 miliardi di dollari a livello globale. Ciò ha dato vita a una nuova nicchia di mercato: ci sono negozi che vendono su commissione scarpe da ginnastica da collezione per conto dei loro proprietari.

Uno di questi è Presentedby, marchio che ha negozi a Londra, Parigi, Dubai, Doha e Riad, ognuno progettato per assomigliare più a un tempio delle sneakers che a un normale negozio di scarpe. Nel negozio di Doha un paio di scarpe da ginnastica costa tra i 2.000 e i 50.000 dollari. Ma ci sono modelli come le Air Jordan di Dior che valgono anche di più.

Come funziona il mercato della rivendita di scarpe da ginnastica?

L'amministratore delegato Ridwane Ettoubi ha lanciato Presentedby nel 2017 per soddisfare la crescente comunità di appassionati di sneaker nel Regno Unito, attratti dalla possibilità di possedere scarpe in edizione limitata.

Ettoubi ha detto a Euronews che è possibile acquistare un paio di scarpe da ginnastica al dettaglio per 120 dollari e lo stesso giorno venderle sul mercato di rivendita per 400 dollari. Guadagnare con la rivendita di sneaker sembra facile, ma per Ettoubi servono competenze specifiche: bisogna essere in grado di selezionare il prodotto giusto al momento giusto e sapere per quanto tempo tenerlo. Alcuni pezzi hanno visto il loro valore aumentare del 1.000% in cinque anni.

La disponibilità è un fattore chiave nella scelta di scarpe da ginnastica di valore: una tiratura limitata farà lievitare i prezzi.

Una borsa delle scarpe da ginnastica?

Può sembrare strano confrontare la rivendita di scarpe da ginnastica con azioni e obbligazioni, ma un ex atleta della Nfl ha trasformato l'idea in realtà, creando una piattaforma di investimento per le scarpe. Gerome Sapp ha creato Rares per consentire alle persone di investire in scarpe da ginnastica da collezione proprio come farebbero con materie prime come l'oro.

Per Sapp l'idea alla base di Rares era quella di creare una piattaforma di investimento che fosse più vicina alla sensibilità delle generazione Z e dei millennial. Sapp ha detto a Euronews che i giovani "sono più legati alle scarpe da ginnastica" rispetto alle materie prime tradizionali come l'oro, aggiungendo che "ora puoi diversificare il tuo portafoglio di investimenti in qualcosa che non solo è cool, ma è anche qualcosa che ti fa guadagnare".

In effetti i dati di StockX indicano che investire in scarpe da ginnastica offre un rendimento medio annuo migliore rispetto ad altri asset come petrolio greggio e oro. Queste recenti innovazioni nel mercato dei beni di lusso hanno elevato le sneaker