Da oltre un anno il giornalista russo Andrej Nowaschow è bloccato in esilio in Armenia, nonostante la promessa del governo federale tedesco di accoglierlo in Germania.

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Da tempo il giornalista è perseguito dalle autorità russe. La prima volta i servizi di sicurezza lo presero di mira nel 2019, racconta Nowaschow a Euronews. "Quando è uscito il mio primo articolo su Sibir.Realii, mi hanno chiamato persone dell'FSB e mi hanno minacciato", ha detto. L'FSB è il servizio segreto interno russo. I vicini furono interrogati sul conto del giornalista. "Era un'operazione di intimidazione", ha aggiunto il reporter.

Per anni Nowaschow ha lavorato per media in lingua russa come Sibir.Realii. Il Cremlino classifica questa testata online come agente straniero. Sibir.Realii fa parte di Radio Liberty, finanziata dagli Stati Uniti. Collaborare con Sibir.Realii può essere punito con fino a sei anni di carcere.

Nowaschow ha dovuto affrontare diversi procedimenti giudiziari. Nel maggio 2023 un tribunale lo ha infine condannato a otto mesi di lavori forzati da svolgere a Prokopjevsk, in Siberia occidentale, come fuochista in una centrale termica che lui stesso descrive a Euronews come preistorica.

"Caricavo il carbone nella fornace con la pala, una tecnologia da XIX secolo. Le caldaie tiravano male e il carbone era di pessima qualità", racconta Nowaschow. Il lavoro era sporco, pesante e logorante. Al giornalista è stato anche imposto il divieto di contattare la sua redazione.

Nowaschow è stato condannato perché su un account privato di un social network ha pubblicato post critici sulla guerra. Lui però sospetta una campagna contro il suo lavoro giornalistico. Ancora oggi ribadisce di essere innocente.

Nessuna prospettiva

Poco prima della fine dei lavori forzati, le autorità hanno perquisito di nuovo l'appartamento del giornalista. Un secondo procedimento penale era alle porte. Per un certo periodo Nowaschow ha dovuto portare un braccialetto elettronico e ha deciso di fuggire in Armenia.

Dal suo esilio in Armenia il giornalista continua a scrivere per media russi e così si mantiene. Ha dovuto rinunciare a cercare lavori non qualificati. "L'Armenia è un Paese con un'economia fragile", dice il giornalista. In alcune regioni la disoccupazione arriverebbe al 40 per cento, afferma il giornalista.

Per Nowaschow è diventato sempre più difficile lavorare per media russi. A fine gennaio 2025 è stato infine classificato in contumacia come agente straniero dal ministero della Giustizia russo.

Attraverso l'ong Reporter senza frontiere**, Nowaschow ha chiesto un visto umanitario per la Germania**. L'organizzazione difende la libertà di stampa e i giornalisti perseguitati. Nel marzo 2025 il russo ha ricevuto il via libera: "Autorizzazione all'ingresso in Germania per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge sul soggiorno (AufenthG)". Per Nowaschow la notizia è arrivata nel momento giusto.

"Questo mi ha dato molta speranza. Credevo di poter in qualche modo ricominciare la mia vita in Germania, perché in Armenia avevo sbattuto contro un muro", racconta Nowaschow. "Ma molto presto si è scoperto che il ministero degli Esteri tedesco aveva cambiato idea. E io sono precipitato in un baratro emotivo da cui non sono ancora uscito".

In teoria, entro 30 giorni Nowaschow avrebbe dovuto presentarsi a un'ambasciata o a un consolato tedesco per ottenere il visto di ingresso. Così prevedevano i documenti.

Più volte Nowaschow ha cercato di fissare un appuntamento all'ambasciata tedesca a Jerevan, la capitale dell'Armenia, per farsi rilasciare il visto, senza successo. Ha provato anche di persona: "Ho spiegato all'addetto alla sicurezza del consolato perché ero venuto. Ma non mi ha lasciato entrare".

Programma di accoglienza sospeso

Probabilmente sullo sfondo c'è una decisione del luglio 2025 (fonte in tedesco): pochi mesi dopo aver concesso l'autorizzazione a Nowaschow, il nuovo governo federale nero-rosso ha sospeso tutti i programmi di accoglienza umanitaria. Ne sono state colpite numerose forze locali afghane, ma anche oppositori russi e giornalisti. Tra loro c'è anche Andrej Nowaschow.

Su richiesta di Euronews, il ministero degli Esteri tedesco ha detto che per le ammissioni dichiarate prima dell'entrata in carica del nuovo governo federale e per le quali il visto non è ancora stato rilasciato, si verifica caso per caso se persista l'interesse politico all'accoglienza.

Il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, Russia, il 12 maggio 2026 Sputnik

La verifica è effettuata dal ministero federale dell'Interno (BMI). È il ministero a decidere chi ha diritto a un visto umanitario. In un secondo momento la persona interessata riceve il visto presso una rappresentanza tedesca all'estero.

"In nessun caso" di ammissione già promessa il BMI ha finora contattato Reporter senza frontiere, racconta ad Euronews Alena Struzh. È addetta stampa per l'Europa orientale presso Reporter senza frontiere. In numerosi casi l'organizzazione cerca di fare da intermediaria.

Struzh aggiunge: "Non ci risulta alcun caso in cui una promessa di accoglienza già concessa sia stata effettivamente confermata nell'ambito della annunciata nuova verifica, né tra i casi che seguiamo noi, né per quanto sappiamo da altre ong con cui siamo in contatto".

'Non è uno strumento umanitario'

Non esiste un termine chiaro entro il quale le autorità intendono decidere, spiega Struzh. La situazione rende "le persone interessate in gran parte incapaci di agire, perché resta poco chiaro come e contro che cosa possano ricorrere in tribunale in queste circostanze", afferma la responsabile per l'Europa orientale."Questa strategia fa parte di una politica simbolica che tiene conto del clima sociale e politico ostile alla migrazione"

Il ministero federale dell'Interno sostiene che il visto promesso a Nowaschow non sia "uno strumento umanitario per la protezione di persone a rischio". Serve alla "tutela degli interessi politici della Germania". Per questo un'accoglienza è possibile solo in casi particolari, ad esempio quando esiste un "interesse politico" alla"prosecuzione da parte della Germania di un impegno di opposizione di particolare rilievo". Oppure quando persone sono esposte a rischi a causa del loro lavoro per istituzioni tedesche.

Ormai Nowaschow ha poche speranze: "Mi sembra che sia l'UE nel suo complesso sia la Germania in particolare non vogliano più dire apertamente che intendono proteggere la democrazia e la libertà di espressione in altri Paesi".

Nowaschow accusa il governo tedesco di non voler più aiutare le persone perseguitate politicamente: "La partita è chiusa, solo la vecchia retorica sopravvive per inerzia".