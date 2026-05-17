Quest'estate gli americani organizzano sempre più spesso i viaggi intorno a hobby, attività all'aperto e passioni dell'infanzia, con le "playcation" che emergono come una delle tendenze di punta del 2026.

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Lo rivela (fonte in inglese)target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://news.airbnb.com/2026-summer-travel-trends-revealed/?utm_source=chatgpt.com" tooltip="https://news.airbnb.com/2026-summer-travel-trends-revealed/?utm_source=chatgpt.com"> Airbnb (fonte in inglese) nel suo rapporto estivo sulle tendenze di viaggio, che mostra come i viaggiatori preferiscano brevi fughe in patria incentrate su surf, golf, uscite in barca e altre attività dinamiche, invece delle tradizionali vacanze dedicate alle visite turistiche o dei viaggi a lungo raggio.

«I viaggi di quest'estate sono influenzati da tre fattori: le "playcation", la nostalgia e il richiamo di ciò che è vicino a casa», ha dichiarato la piattaforma di prenotazione di alloggi.

«Quest'estate negli Stati Uniti abbiamo registrato un notevole aumento dei viaggi domestici: i viaggiatori esplorano mete vicine per dedicarsi ai loro hobby attivi preferiti, mentre le destinazioni meno conosciute offrono a chi è attento al budget esperienze a una frazione del costo»

Secondo l'azienda, gli annunci vicino a campi da golf, rive di laghi e spot per il surf hanno registrato alcuni dei tassi di crescita delle prenotazioni più alti di questa estate, a conferma di un interesse crescente per viaggi che siano immersivi, pratici e guidati dall'esperienza.

La tendenza sta portando alla ribalta anche destinazioni statunitensi meno note.

Lungo la costa della Carolina del Nord, località di surf come Holden Beach, Nags Head e Kill Devil Hills stanno tornando a suscitare interesse tra i viaggiatori in cerca di una cultura balneare rilassata e di onde adatte anche ai principianti.

Airbnb descrive Holden Beach come una «vacanza su un'isola barriera che offre condizioni di mare tranquille per il surf e un'atmosfera rilassata», mentre Nags Head e Kill Devil Hills continuano ad attirare visitatori grazie alla loro radicata cultura del surf e ai paesaggi tipici delle Outer Banks.

Anche il turismo legato al golf si sta espandendo oltre le località di villeggiatura statunitensi più conosciute.

Invece di scegliere solo la Florida o l'Arizona, i viaggiatori cercano sempre più spesso vacanze golfistiche più tranquille in stati come il Michigan, il Wyoming e l'Idaho. Ann Arbor si sta affermando come una sorprendente meta per gli appassionati grazie alla combinazione di campi pubblici e privati, mentre Cheyenne e Victor attirano i giocatori con lo scenario spettacolare delle Montagne Rocciose e della Teton Valley.

Per chi ama la barca e i laghi, anche le località affacciate sull'acqua nel Midwest e nel Pacifico nord-occidentale stanno vivendo un boom. Airbnb cita località come Saugatuck, nota per la cultura dei suoi porticcioli turistici e i corsi d'acqua interni, insieme a Osage Beach e Chelan, dove i viaggiatori scelgono vacanze in barca, cene sul molo e lunghe giornate estive sull'acqua.

Gli hobby diventano il cuore delle vacanze

L'ascesa dei viaggi incentrati sul gioco riflette cambiamenti più ampi nel modo in cui le persone vogliono trascorrere il proprio tempo libero.

Invece di spuntare monumenti da una lista, molti viaggiatori danno ora la priorità a esperienze dal sapore nostalgico, sociali e coinvolgenti dal punto di vista fisico. Secondo gli esperti, hobby che un tempo erano semplici passatempi del fine settimana stanno diventando sempre più spesso il fulcro stesso delle vacanze.

Le aziende del settore rispondono proponendo pacchetti ed esperienze costruiti attorno a interessi di nicchia, dai ritiri dedicati al padel e alle vacanze in bicicletta ai laboratori creativi e ai viaggi all'insegna del benessere.

La tendenza si intreccia anche con la crescente popolarità dei viaggi "kidult", in cui gli adulti abbracciano esperienze tradizionalmente associate all'infanzia, alle vacanze estive e allo svago spensierato.

Questo cambiamento, guidato dalla nostalgia, sta già ridisegnando altri segmenti dell'industria dei viaggi.

Una delle tendenze emerse è quella dei campi estivi per adulti, dove i viaggiatori rinunciano agli hotel di lusso in favore di cabine, falò, gite in canoa e attività di gruppo.