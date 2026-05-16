Auto sulla folla a Modena, diversi feriti: fermato il conducente

Un'auto si è scagliata contro i passanti in pieno centro a Modena, in Emilia Romagna. Il conducente dell'autovettura ha improvvisamente puntato il marciapiede travolgendo i pedoni. Il bilancio provvisorio è di otto feriti, di cui quattro in gravi condizioni, trasportati d'urgenza al vicino ospedale Maggiore di Bologna. La dinamica esatta dell'accaduto è ora al vaglio degli inquirenti, che cercano di stabilire le motivazioni del gesto.

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L'arresto del conducente e il tentativo di fuga

L'uomo alla guida del veicolo è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un cittadino italiano di 31 anni, di origine marocchina e residente nella provincia di Modena, finora incensurato.

Dopo l'impatto, l'uomo è sceso dall'abitacolo e, secondo quando riferito, brandendo un coltello ha tentato di fuggire a piedi facendosi largo tra la folla. L'intervento di una volante della Polizia di Stato ha permesso di bloccarlo prima che potesse ferire qualcuno con l'arma bianca. L'uomo si trova attualmente in questura, dove è sottoposto a interrogatorio da parte degli inquirenti per fare piena luce sui motivi del drammatico gesto.

Le dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti

Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, si è recato immediatamente sul luogo dell'investimento per seguire da vicino le operazioni di soccorso e raccogliere le prime testimonianze. "Sono otto i feriti, di cui quattro di codice tre, tre di codice uno, quindi meno gravi, e uno di codice intermedio, codice due. Dei quattro codice tre, cioè i più gravi, due sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore di Bologna e due all'ospedale di Modena. Una di queste è molto molto grave, perché è stata colpita in pieno dall'auto e purtroppo le sono state amputate due gambe", ha detto Mezzetti.

Secondo la ricostruzione del primo cittadino, l'auto ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno la donna. "Lo hanno visto con un'arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno", ha anche detto il sindaco.

Il monitoraggio del governo

La gravità dell'evento ha richiamato l'attenzione immediata dei vertici del governo italiano. Fonti ufficiali di Palazzo Chigi riferiscono che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo l'evoluzione della situazione a Modena con la massima attenzione.

La premier è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, per ricevere aggiornamenti in tempo reale sull'esito dell'interrogatorio e sui rilievi dell'antiterrorismo.

"Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni", ha scritto poi Meloni su X.