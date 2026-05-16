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Trump: ucciso leader Isis in operazione militare congiunta USA-Nigeria

AP
ap Diritti d'autore  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
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Di Nathan Rennolds
Pubblicato il Ultimo aggiornamento
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La missione, pianificata nei minimi dettagli e molto complessa, ha eliminato Abu-Bilal al-Minuki, numero due dello Stato islamico a livello mondiale, ha dichiarato Trump

Le forze statunitensi e nigeriane hanno portato a termine con successo un'operazione per eliminare un leader del sedicente Stato islamico, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

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In un post su Truth Social, Trump ha affermato che Abu-Bilal al-Minuki, il numero due dell'Isis a livello mondiale, "pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo".

"Non terrorizzerà più le popolazioni africane, né aiuterà a pianificare operazioni contro gli americani", ha aggiunto.

Trump, che ha definito al-Minuki "il terrorista più attivo al mondo", ha poi ringraziato il governo nigeriano per la collaborazione nella "missione pianificata nei minimi dettagli e molto complessa", aggiungendo che la morte di al-Minuki avrà un forte impatto sulle operazioni dell'Isis.

Chi era Abu-Bilal al-Minuki

In base ai dati del Counter Extremism Project, al-Minuki sarebbe diventato comandante del gruppo in Africa occidentale nel 2018, dopo la morte del precedente leader regionale Mamman Nur.

L'organizzazione afferma che è stato descritto come un "militante radicale" e che è stato designato come terrorista dagli Stati Uniti dal 2023.

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