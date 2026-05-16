La dimensione economica dei colossi tecnologici e delle multinazionali è cresciuta rapidamente negli ultimi anni. A metà maggio Nvidia ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 5,7 trilioni di dollari. L'azienda ora vale più dell'intera economia tedesca – la terza al mondo e la prima in Europa – che registra un prodotto interno lordo (PIL) di 5,45 trilioni di dollari.

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Come si confrontano quindi le capitalizzazioni di mercato dei giganti tecnologici e delle multinazionali con le maggiori economie del mondo? E che posizione occupa l'Europa?

Nvidia, società statunitense di semiconduttori i cui chip alimentano di tutto, dai videogiochi ai sistemi di intelligenza artificiale, è oggi l'azienda con il maggior valore al mondo. Nell'ottobre 2025 è stata la prima a superare i 5 trilioni di dollari (4,38 trilioni di euro) di capitalizzazione di mercato; a metà maggio 2026 il suo valore è salito a 5,7 trilioni di dollari (4,89 trilioni di euro).

Dopo aver già superato Giappone e Regno Unito per dimensioni economiche, ora Nvidia scavalca anche il PIL tedesco previsto per il 2026, secondo il Fondo monetario internazionale (FMI). I dati sulle capitalizzazioni di mercato provengono da CompaniesMarketCap e sono aggiornati al 14 maggio 2026.

L'FMI stima che il PIL tedesco del 2026 sarà pari a 5,45 trilioni di dollari (4,67 trilioni di euro). Gli Stati Uniti restano la maggiore economia mondiale con 32,38 trilioni di dollari (27,75 trilioni di euro), seguiti dalla Cina con 20,58 trilioni di dollari (17,87 trilioni di euro).

Poiché la Germania è la più grande economia europea, il fatto che la capitalizzazione di mercato di Nvidia l'abbia superata significa che l'azienda vale ormai più di tutte le economie europee, incluso il Regno Unito con 4,26 trilioni di dollari (3,65 trilioni di euro), la Francia con 3,6 trilioni (3,08 trilioni di euro), l'Italia con 2,74 trilioni (2,35 trilioni di euro) e la Spagna con 2,09 trilioni di dollari (1,79 trilioni di euro).

Nvidia supera il PIL complessivo di 19 Paesi dell'UE

Alphabet (4,12 trilioni di euro) e Apple (3,75 trilioni di euro) valgono anch'esse più di qualsiasi economia europea, Germania esclusa. La Francia (3,08 trilioni di euro) supera Microsoft (2,61 trilioni di euro) e Amazon (2,46 trilioni di euro) per dimensioni economiche. Entrambe le aziende restano però più grandi del PIL dell'Italia (2,35 trilioni di euro), quarta economia del continente.

Il PIL complessivo delle 19 economie più piccole dell'UE ammonta a 5,02 trilioni di dollari (4,3 trilioni di euro), ancora inferiore alla capitalizzazione di mercato di Nvidia, pari a 5,7 trilioni di dollari (4,88 trilioni di euro).

L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha partecipato questa settimana alla visita di alto profilo di Donald Trump in Cina. A marzo Huang aveva affermato che il boom della domanda di intelligenza artificiale potrebbe spingere le vendite di Nvidia fino a 1 trilione di dollari nell'arco di due anni.

Le 5 maggiori aziende USA contro le cinque principali economie europee

La capitalizzazione di mercato complessiva delle cinque maggiori aziende statunitensi – Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon – è pari a 20,81 trilioni di dollari (17,84 trilioni di euro). Supera il PIL totale delle cinque maggiori economie europee – Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna – che si ferma a 18,14 trilioni di dollari (15,55 trilioni di euro).

Nessuna azienda europea si avvicina ai colossi tech USA

Il produttore olandese di chip ASML è la società europea meglio piazzata in classifica: è al 21º posto, con una capitalizzazione di mercato di 610,69 miliardi di dollari (523,66 miliardi di euro). In Europa non esistono aziende di dimensioni paragonabili ai colossi tecnologici statunitensi.

Il gigante farmaceutico svizzero Roche ha una capitalizzazione di 335,1 miliardi di dollari (287,44 miliardi di euro), mentre AstraZeneca, con sede nel Regno Unito, si attesta a 286,84 miliardi di dollari (246 miliardi di euro).

Capitalizzazione di mercato e PIL misurano grandezze diverse. Il PIL riflette il valore totale dei beni e dei servizi prodotti da un'economia in un anno, mentre la capitalizzazione di mercato rappresenta il valore di Borsa del capitale di un'azienda e incorpora le aspettative degli investitori sui suoi utili futuri e sulle sue prospettive di crescita.

Ciononostante, il confronto offre un'illustrazione impressionante della scala raggiunta da queste aziende.