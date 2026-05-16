Putin e il presidente cinese Xi Jinping discuteranno come rafforzare il loro “partenariato globale e cooperazione strategica”, ha dichiarato il Cremlino.
Il Cremlino ha annunciato che il presidente russo Vladimir Putin si recherà in visita dal 19 al 20 maggio dal suo omologo cinese, pochi giorni dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha concluso una visita di Stato a Pechino.
In un post su Telegram, il ministero degli Esteri russo ha precisato che Putin effettuerà la visita ufficiale "su invito" del presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che l’iniziativa è stata pensata per celebrare il 25º anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due Paesi.
I due leader discuteranno di come approfondire il "partenariato globale e la cooperazione strategica" tra i loro Paesi e scambieranno vedute sulle "principali questioni internazionali e regionali".
Al termine dei colloqui è prevista la firma di una dichiarazione congiunta di alto livello, oltre che di una serie di accordi bilaterali intergovernativi, interministeriali e di altri documenti, si legge ancora nella nota del ministero.
Putin incontrerà inoltre il premier cinese Li Qiang per discutere di cooperazione economica e commerciale, ha aggiunto il dicastero.
La visita di Putin arriva dopo che Trump ha concluso il suo viaggio in Cina, sfarzoso ma in gran parte deludente. Il presidente repubblicano ha lasciato il Paese venerdì senza sembrare aver ottenuto progressi significativi sul fronte commerciale, sull’Ucraina o sulla sua guerra con l’Iran.