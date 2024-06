Di Euronews Agenzie: AP

Gli alleati si aspettano di trovare un accordo su un nuovo sistema di assistenza allo sforzo bellico dopo diversi mesi in cui il futuro del supporto occidentale è sembrato tutt'altro che certo

I ministri della Difesa della Nato sono riuniti a Bruxelles per concordare un nuovo piano per fornire assistenza alla sicurezza a lungo termine e addestramento militare all'Ucraina, dopo che l'Ungheria ha promesso di non porre il veto al progetto, purché non sia costretta a parteciparvi.

Questi sono gli ultimi colloqui ad alto livello prima del vertice ospitato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington nel mese di luglio. In quella sede, i leader dell'Alleanza dovrebbero annunciare il piano di sostegno finanziario all'Ucraina.

Gli alleati occidentali dell'Ucraina stanno cercando di rafforzare il loro sostegno militare mentre le truppe russe lanciano continui attacchi lungo gli oltre 1.000 chilometri di linea del fronte, approfittando del lungo ritardo degli aiuti militari statunitensi. Anche i fondi dell'Unione europea sono stati bloccati da lotte politiche.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che presiede l'incontro, ha dichiarato che le forze armate ucraine assediate hanno bisogno di una prevedibilità a lungo termine sul tipo di armi, munizioni e fondi che possono aspettarsi di ricevere.

"L'idea è quella di ridurre al minimo il rischio di lacune e ritardi come abbiamo visto all'inizio di quest'anno", ha dichiarato Stoltenberg ai giornalisti. Il ritardo, ha detto, "è una delle ragioni per cui i russi sono ora in grado di avanzare e di occupare effettivamente più terra in Ucraina".

US Secretary of Defence Lloyd Austin, left, arrives for a bilateral meeting on the sidelines of a NATO defence ministers meeting at NATO headquarters in Brussels. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Un ruolo di coordinazione per la Nato

Dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, i sostenitori occidentali di Kiev si sono incontrati regolarmente nell'ambito del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, gestito dal Pentagono, per raccogliere armi e munizioni per Kiev.

Giovedì si è tenuto un nuovo incontro presso il quartier generale della Nato e Stoltenberg si è fatto promotore di uno sforzo per far sì che l'organizzazione si faccia carico di una parte dell'impegno.

L'idea è che l'Alleanza di 32 Nazioni coordini il processo di assistenza alla sicurezza e di formazione, in parte utilizzando la sua struttura di comando e attingendo ai fondi del suo bilancio comune.

Stoltenberg ha detto di sperare che a Washington Biden e le sue controparti concordino di mantenere il livello di finanziamento per il sostegno militare che hanno fornito all'Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022. Secondo le sue stime, si tratta di circa 40 miliardi di euro di equipaggiamenti all'anno.

L'Ungheria non porrà il veto al piano Nato per l'Ucraina

Mercoledì l'Ungheria ha annunciato che non porrà il veto al piano, purché non sia costretta a parteciparvi. "Ho chiesto al segretario generale di chiarire che tutte le azioni militari al di fuori del territorio della Nato possono essere solo di natura volontaria, secondo le regole della Nato e le nostre tradizioni", ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. "L'Ungheria ha ricevuto le garanzie di cui abbiamo bisogno".

La Nato non invia armi o munizioni all'Ucraina come organizzazione e non ha in programma di inviare truppe sul terreno. Ma molti dei suoi membri forniscono aiuto su base bilaterale e forniscono congiuntamente più del 90 per cento del sostegno militare al Paese.

Gli altri 31 alleati, infatti, vedono la guerra russo-ucraina come una minaccia esistenziale per la sicurezza dell'Europa, ma la maggior parte di loro, compreso Biden, è stata estremamente cauta nel garantire che la Nato non venga coinvolta in un conflitto più ampio con la Russia, dal momento che l'Alleanza opera sulla base del fatto che un attacco a un singolo alleato sarà accolto da una risposta da parte di tutti.