Il livello delle acque del Danubio si sta alzando pericolosamente. In Austria le autorità hanno chiuso l'intero corso del fiume alla navigazione, mentre in diversi distretti della Slovacchia è allerta per le inondazioni

Le forti piogge da giorni stanno mettendo in ginocchio l'Austria e la Germania, innalzando in modo significativo il livello delle acque del Danubio. In Baviera, dove il fiue ha superato i dieci metri, una donna di 32 anni ha resistito aggrappata in cima a un albero per circa 52 ore. È stata tratta in salvo grazie ai soccorritori in elicottero.

L'intero corso del Danubio in Austria sarà chiuso alla navigazione. Lo ha annunciato l'agenzia statale per le vie d'acqua 'via donau'.

La Slovacchia si prepara a intensi allagamenti: allerta in diversi distretti

La durata del provvedimento dipenderà dalle ulteriori precipitazioni e dai volumi d'acqua degli affluenti. Il Danubio scorre per oltre 350 chilometri attraverso l'Austria, dalla città bavarese di confine di Passau alla capitale slovacca Bratislava. Ora anche la Slovacchia rischia di subire una massiccia inondazione.

L'Istituto idrometeorologico slovacco ha annunciato un'allerta di secondo livello per le inondazioni nel distretto di Bratislava. Diverse aree vicino ai fiumi Danubio e Morava sono già state chiuse al pubblico e le forze di polizia della città hanno invitato i cittadini a evitare questi luoghi per motivi di sicurezza.

Nel frattempo, forti acquazzoni hanno già causato inondazioni nel distretto slovacco di Vranov nad Topľou, dove è in vigore un'allerta di terzo livello per le inondazioni. Vialetti, giardini e cantine sono invasi dall'acqua.

Anche i vigili del fuoco del villaggio occidentale di Kamenná Poruba hanno pompato via l'acqua in eccesso da un torrente straripato nella zona.