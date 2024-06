Diritti d'autore Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

L'appello di non votare gli estremisti arriva da decine di grandi aziende di Berlino ai lavoratori in vista del voto europeo: no alle forze populiste, rafforzare i partiti democratici