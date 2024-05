Elezioni europee: i giovani spagnoli divisi sulle politiche di genere

Circa il 40 per cento delle donne spagnole sotto i 24 anni si dichiara di sinistra o di estrema sinistra, mentre il 30 per cento dei giovani con la destra o l’estrema destra. Le politiche di genere sono diventate un elemento centrale nel discorso politico

PUBBLICITÀ

In vista delle elezioni europee in programma in Spagna domenica 9 giugno, i giovani sono sempre più divisi sulle linee politiche legate al genere.

Nel Paese circa il 40 per cento delle donne sotto i 24 anni si dichiara di sinistra o di estrema sinistra, mentre il 30 per cento dei giovani si identifica con la destra o l’estrema destra. Le politiche di genere sono diventate un elemento centrale del discorso politico.

Nel video l'approfondimento.