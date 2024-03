Lo show "On Air" di Euronews lancerà la copertura elettorale del canale e rivelerà i risultati di un sondaggio esclusivo su 18 Paesi.

Euronews lancia la sua copertura elettorale dell'UE con edizioni in diretta dei suoi programmi televisivi principali in occasione di un evento a Bruxelles, martedì 19 marzo, durante il quale il canale rivelerà i risultati di un esclusivo sondaggio Ipsos e celebrerà l'apertura della sua newsroom centrale nella capitale europea.

Più di cinquecento ospiti parteciperanno a Euronews On Air e assisteranno alla produzione di due edizioni speciali del programma di interviste The Global Conversation. In vista delle elezioni, la conduttrice Shona Murray discuterà con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dello status quo e delle prospettive future dell'Ue nel contesto globale della guerra con l'Ucraina. Temi simili, insieme alle priorità per il prossimo mandato della Commissione, saranno affrontati dalla conduttrice Sasha Vakulina a colloquio con il vicepresidente dell'esecutivo Ue Margaritis Schinas.

I temi chiave della campagna elettorale e la posizione dell'Europa nel mondo saranno al centro di un'edizione speciale del programma di dibattito locale, Bruxelles, amore mio, con Méabh Mc Mahon che discuterà con gli eurodeputati Abir Al-Sahlani, Marc Botenga, Gwendoline Delbos-Corfield, Michiel Hoogeveen, Peter Liese e Juan Fernando López Aguilar, in rappresentanza di una panoplia di partiti.

La caporedattrice della redazione Economia Angela Barnes intervisterà il Ceo di Barclays Europe Francesco Ceccato in una nuova produzione di The Big Question, il programma di interviste di Euronews che analizza il mondo degli affari.

Esclusiva: primi sondaggi paneuropei sul voto di giugno

La serata vedrà la pubblicazione della prima proiezione dei seggi del Parlamento europeo secondo un sondaggio esclusivo Ipsos commissionato da Euronews, condotto in 18 Paesi europei. I risultati daranno uno sguardo unico sulle intenzioni degli elettori all'inizio della campagna elettorale e riveleranno le questioni che interessano l'elettorato.

Gli ospiti e i relatori celebreranno anche l'apertura del nuovo ufficio centrale di Euronews, situato nel cuore del quartiere europeo, con un ricevimento che vedrà la partecipazione della Dj belga Laura De Greef.

Questo centro riunisce gli esclusivi team di produzione di giornalismo digitale e televisivo di Euronews in una delle più grandi redazioni della capitale europea, compreso il nuovo team di politica europea del canale.

L**'ufficio sarà il centro nevralgico per la copertura a 360 gradi delle prossime elezioni europee**, in quanto mobiliterà giornalisti televisivi e web dedicati in tutto il continente e sfrutterà la sua esperienza trentennale per offrire un'esperienza ad alta velocità che rifletta l'elettorato europeo eterogeneo e multilingue.

L'ambiziosa copertura rifletterà l'alta posta in gioco, con circa quattrocento milioni di elettori eleggibili che considerano le loro opzioni in mezzo a conflitti globali e turbolenze economiche, fornendo una lente unica attraverso la quale le opinioni dei cittadini di tutto il continente si incontreranno e discuteranno con i leader politici, i leader di pensiero e gli industriali del blocco su temi caldi come l'energia, il clima, la salute, la migrazione e la sicurezza.

La copertura elettorale di Euronews seguirà la preparazione dello scrutinio, la giornata stessa con commenti in tempo reale sui risultati, oltre a un'analisi completa dell'impatto e dell'effetto dei risultati attraverso la tv, il sito web, l'applicazione, Youtube, i social media e l'applicazione messenger.

Sintonizzatevi qui a partire dalle 17.00 del 19 marzo per seguire il livestream di "Euronews on Air".