Davos, il panel di Euronews sull'allargamento dell'Unione europea

Di Euronews

Ospiti della corrispondente di Euronews a Davos Sasha Vakulina la vice primo ministro bulgara Mariya Gabriel, il primo ministro del Montenegro Milojko Spajic, il presidente e ceo di Scania Christian Levin e il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Rostyslav Shurma

PUBBLICITÀ

Il business case per l'allargamento dell'Unione europea: questo il tema affrontato da un panel di discussione moderato da Euronews al World economic forum in corso questa settimana a Davos, in Svizzera.

Diversi Paesi sono in lista d'attesa per entrare nel blocco, ma ancora molti ostacoli devono essere superati. Con la corrispondente di Euronews a Davos Sasha Vakulina, gli ospiti hanno parlato di corruzione, globalizzazione e della sfida all'espansione dell'Ue da parte dei regimi autoritari.

Euronews trasmette diversi eventi chiave e interviste di alto livello nel corso della settimana al World economic forum di Davos.

Guarda il video per ascoltare il dibattito tra la vice primo ministro bulgara Mariya Gabriel, il primo ministro del Montenegro Milojko Spajic, il presidente e ceo di Scania, un'azienda svedese leader nel settore dei veicoli industriali, Christian Levin e il vice capo dell'Ufficio presidenziale ucraino Rostyslav Shurma.