I membri del Parlamento europeo hanno interrogato tre Commissari su quello che hanno descritto come un "accordo di facciata" con Viktor Orbán per sbloccare i fondi Ue congelati.

I commissari Didier Reynders (Giustizia), Nicolas Schmit (Lavoro) e Johannes Hahn (Bilancio) sono stati interrogati mercoledì sulla decisione di sbloccare i fondi per l'Ungheria, che la Commissione europea aveva precedentemente deciso di congelare per le persistenti preoccupazioni legate al rispetto dello stato di diritto nel Paese.

Gli eurodeputati si sono concentrati in particolare sulla tempistica della decisione, presa a metà dicembre, di sbloccare 10,2 miliardi di euro per l'Ungheria dopo l'adozione da parte di Budapest della riforma giudiziaria per ridurre le interferenze politiche. Legge che è stata promulgata la vigilia di un cruciale vertice dei leader europei.

La riforma era stata progettata per soddisfare quattro requisiti che Bruxelles aveva imposto come condizione necessaria per riprendere il versamento dei fondi.

La scelta della Commissione ha fatto infuriare il Parlamento europeo, che l'ha considerata come una capitolazione alle richieste di Orbán, una negligenza e un affronto ai diritti fondamentali. L'emiciclo ha minacciato di avviare un'azione legale contro la Commissione se verranno sbloccati altri fondi.

Prima del vertice, Orbán aveva dichiarato apertamente per settimane che avrebbe posto il veto all'apertura dei negoziati di adesione con l'Ucraina e a uno strumento speciale da 50 miliardi di euro per fornire a Kiev un sostegno finanziario affidabile fino al 2027. Il tono bellicoso utilizzato dal leader ungherese ha messo in allarme Bruxelles e ha alimentato l'idea che l'incontro si sarebbe trasformato in un fiasco imbarazzante. Alla fine, Orbán ha accettato i colloqui di adesione, ma ha definitivamente bocciato il piano da 50 miliardi di euro.

Nei loro interventi, gli eurodeputati hanno sostenuto che la tempistica estremamente stretta ha reso quasi impossibile esaminare correttamente la nuova legge e la sua conformità con i requisiti europei.

Secondo molti eurodeputati, la coincidenza è troppo evidente per essere puramente fortuita. "Come per magia, è successo proprio prima del vertice cruciale", ha dichiarato sarcasticamente Eider Gardiazábal, dei socialisti. "Di solito, le coincidenze non sono così casuali". "Naturalmente è stata una scelta politica", ha sostenuto Moritz Körner, del gruppo liberale, "dovevano riuscire a convincere Orbán". "In politica, tutto è sempre come sembra", ha commentato il deputato finlandese Petri Sarvamaa.

Katalin Cseh, un politico ungherese del partito d'opposizione Momentum, ha accusato la Commissione di aver ignorato i "segnali di allarme" lanciati dagli esperti ungheresi e internazionali sulle lacune della riforma giudiziaria di Budapest.

"Il tempo necessario per esaminare la legge semplicemente non c'è stato", ha spiegato Cseh, "Tutto questo faceva parte di un accordo di fondo. Ovviamente, la Commissione non ha potuto monitorare adeguatamente la promulgazione della legge".

Davanti a un'ondata di critiche, i tre commissari hanno ribadito che l'Ungheria aveva fornito prove sufficienti per dimostrare la conformità con i quattro requisiti imposti dall'Unione, che includevano misure per rafforzare il Consiglio giudiziario nazionale, un consiglio di vigilanza autonomo, e per reprimere l'ingerenza politica all'interno della Corte suprema.

"La Commissione aveva l'obbligo legale di prendere una decisione", ha dichiarato Reynders. Schmit ha osservato che la decisione di dicembre non ha fatto scattare "automaticamente" il pagamento di 10,2 miliardi di euro a Budapest, ma solo la possibilità di richiedere rimborsi per i progetti di sviluppo realizzati sul campo. Finora sono stati infatti versati solo 485 milioni di euro.

I tre commissari hanno ricordato che, ad oggi, la Commissione sta ancora trattenendo quasi 12 miliardi di euro dalla quota di fondi di coesione assegnata all'Ungheria e la maggior parte dei 10,4 miliardi di euro del suo piano di ripresa e resilienza, poiché Budapest non ha rispettato le altre tappe fondamentali relative a questioni come il conflitto di interessi, i diritti LGBTQ+ e la libertà accademica.

Ma secondo le stime degli eurodeputati, in base al regolamento che disciplina i fondi di coesione, la Commissione avrebbe potuto aspettare altri nove giorni per approvare l'erogazione dei fondi. In questo modo i commissari avrebbero avuto un po' più di tempo per esaminare la legislazione e si sarebbe evitata la coincidenza con il vertice.