Di Sophia Khatsenkova

In un video diffuso sui social dallo Stato di Israele, alcune immagini non mostrano aiuti umanitari entrati nella Striscia di Gaza

All'inizio di febbraio l'account X dello Stato di Israele ha pubblicato un video nel quale vengono mostrate delle immagini relative agli aiuti umanitari internazionali entrati nella Striscia di Gaza.

Alcune immagini del video non sono correlate alla guerra a Gaza

Nel video, rimosso dalla piattaforma social, sono però presenti delle immagini che risalgono al marzo 2022 e che mostrano delle tende e strutture di soccorso al confine traMoldova e Ucraina per accogliere i rifugiati ucraini.

In risposta alle accuse di propaganda e disinformazione, lo Stato di Israele ha dichiarato sul suo profilo X che le immagini erano a scopo illustrativo e che avrebbero dovuto farlo presente. Alla fine del post si legge inoltre che "d'ora in poi, faremo del nostro meglio per garantire la trasparenza nelle immagini che pubblichiamo".