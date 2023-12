Diversi marchi come Starbucks e Zara sono stati oggetto di richieste di boicottaggio per il presunto sostegno a Israele. Tuttavia, alcuni di questi appelli sono alimentati dalla disinformazione. The Cube ha analizzato da vicino alcune di queste affermazioni

Sempre più persone chiedono il boicottaggio di marchi come Zara e Starbucks sui social media. Secondo alcuni, questi marchi sostengono apertamente Israele nel contesto della guerra con Hamas.

Ma c'è molta disinformazione in giro, soprattutto per quanto riguarda l'impatto di questi appelli al boicottaggio.

Le accuse a Zara: deriderebbe Gaza in uno spot

Un video che mostra i vestiti di Zara gettati in Times Square a New York per protestare contro una controversa campagna pubblicitaria dell'azienda è stato visualizzato milioni di volte sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter.

"Dopo che Zara ha fatto una pubblicità irrispettosa sul conflitto di Gaza, gli americani stanno gettando via tutti i loro vestiti Zara davanti all'azienda", ha affermato un utente di X, noto per diffondere disinformazione.

A metà dicembre, Zara ha pubblicato una campagna che, secondo alcuni, prendeva in giro le sofferenze dei palestinesi per la presenza di macerie e di quelli che sembravano sacchi per cadaveri bianchi.

Questo è inaccettabile. Licenziate la capo designer Vanessa Perilman

Zara ha subito ritirato l'annuncio e ha affermato che il servizio fotografico era stato realizzato in estate, prima dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre.

Ma facendo una ricerca per immagini inversa del video virale, The Cube ha trovato la clip originale. È stato pubblicato nel novembre 2023 e non ha nulla a che fare con il conflitto.

Il video è stato pubblicato sull'account ufficiale della piattaforma di moda di seconda mano Vestiaire Collective.

L'azienda ha annunciato di aver bandito dal suo negozio trenta marchi di fast fashion, tra cui Zara.

La portavoce di Vestiaire Collective ha dichiarato all'Afp che il video è stato creato da un'agenzia francese specializzata in intelligenza artificiale. La portavoce ha dichiarato che il video è stato pubblicato "quasi un mese" prima degli annunci di Zara, nell'ambito di un'iniziativa aziendale contro il fast fashion.

Starbucks ha chiuso in Marocco?

Si sono viste affermazioni simili sull'impatto dei boicottaggi sul gigante del caffè Starbucks.

In un video su Instagram postato all'inizio di dicembre, una donna sostiene che la catena ha dovuto chiudere in Marocco a causa delle proteste.

"Per coloro che dicono che il boicottaggio non funziona, Starbucks in Marocco sta letteralmente lasciando il Paese... esplicitamente per la mancanza di entrate a causa delle proteste pro-Palestina in tutto il Marocco", ha affermato.

L'autrice cita come fonte un articolo del New Arab, secondo cui Starbucks e H&M starebbero lasciando il Marocco "a causa della scarsa domanda legata alla campagna di boicottaggio in corso".

Ma dopo un'analisi più approfondita, The Cube ha scoperto che questo articolo ne citava un altro proveniente da un giornale locale marocchino, Maroc Hebdo.Tuttavia, nessuno dei due articoli contiene prove a sostegno dell'affermazione che il boicottaggio abbia fatto chiudere i caffè nel Paese.

Da allora, il New Arab ha aggiornato l'articolo con i commenti del portavoce del franchising che gestisce Starbucks in Marocco, che ha smentito le affermazioni e ha confermato che tutti i 18 negozi Starbucks continueranno a operare nel Paese.

È vero che il prezzo delle quotazioni in borsa di Starbucks è sceso di quasi 11 miliardi di dollari nell'ultimo mese. Queste perdite sono in qualche modo legate al boicottaggio?

Gli analisti affermano che è difficile conoscere l'impatto delle richieste di boicottaggio sul prezzo delle azioni dell'azienda, ma hanno espresso il dubbio che le proteste siano la causa del calo.

"Alcuni dati suggeriscono che Starbucks non sta andando così bene, o almeno non così bene come ci si aspettava. Sembra che le sue offerte e le sue promozioni speciali non stiano andando bene come previsto", secondo un'analisi di Vox.

Tuttavia, nel suo ultimo comunicato finanziario del novembre 2023, l'azienda non ha indicato un rallentamento degli utili. Per avere un quadro più chiaro bisognerà attendere il prossimo comunicato finanziario del febbraio 2024.