Decine di immagini e video che mostrano la Torre Eiffel di Parigi andare a fuoco stanno circolando sui social media, scatenando paura e preoccupazione in migliaia di utenti dopo il precedente incendio a Notre Dame

PUBBLICITÀ

In molti si stanno chiedendo se la Torre Eiffel abbia davvero preso fuoco. Sui social media circolano diverse immagini e video che mostrano l'iconico simbolo di Parigi in fiamme.

Questi video stanno facendo il giro di TikTok, e di X. Sono stati viste milioni di volte e hanno ricevuto migliaia di commenti e mi piace.

Sembra mostrare la Torre Eiffel che brucia stagliandosi nel cielo di Parigi, con le sirene dei servizi di emergenza in sottofondo.

Oltre ad avere quasi 7 milioni di visualizzazioni al momento di questa verifica, ha anche ricevuto molti commenti che chiedono se è vero e se ci sono state vittime. Ebbene, non è così, perché le immagini non sono reali.

Potete verificare voi stessi sui vari live stream della Torre Eiffel online, nessuno dei quali mostra un incendio o segni di danni da fuoco.

Non c'è nulla nemmeno sul sito ufficiale della Torre Eiffel: non c'è stato alcun annuncio e la struttura è ancora aperta e funziona normalmente.

In realtà, il video è stato condiviso per la prima volta su YouTube l'anno scorso e, se si guarda al titolo, si può notare che è etichettato come Vfx, la sigla usata per gli effetti visivi e Cgi, immagini generate al computer.

Quindi non si tratta di un'emergenza come altri potrebbero voler far credere.

Il fatto che questo video sia stato ampiamente condiviso ha portato alla diffusione di molte altre immagini altrettanto fuorvianti. Un altro montaggio, ad esempio, mostra le fiamme alzarsi sopra Parigi e quella che sembra essere la punta della Torre, ma non lasciatevi ingannare.

Un altro montaggio, ad esempio, mostra le fiamme alzarsi sopra Parigi e quella che sembra essere la punta della Torre, ma non lasciatevi ingannare. Qualcuno potrebbe però riconoscere l'inizio della sequenza: si tratta un filmato reale di quando la cattedrale di Notre Dame ha preso fuoco nel 2019. Quindi sì, almeno si tratta di Parigi, ma non è il punto di riferimento corretto e famoso in tutto il mondo.

Si vede la guglia della cattedrale bruciare e crollare, in un incendio che ha distrutto gran parte del tetto. Il video mostra poi altre immagini fuorvianti della Torre Eiffel in fumo.

Una mostra un modello in fiamme, mentre altre sono immagini alterate digitalmente dell'edificio reale.

Nessuna dichiarazione da parte delle autorità

Vale la pena sottolineare che non ci sono state assolutamente dichiarazioni da parte di nessuno di coloro che ci si aspetterebbe di sentire, se un punto di riferimento così iconico avesse davvero preso fuoco.

Il presidente francese Emmanuel Macron non ha detto nulla e non ci sono state dichiarazioni da parte dei servizi di emergenza di Parigi.

Si confronti con l'incendio di Notre Dame, che ha ricevuto un'ampia attenzione da parte dei media internazionali e dichiarazioni di sostegno da parte di personalità francesi e leader di tutto il mondo.

Non c'è dunque da preoccuparsi: la Torre Eiffel è ancora in piedi.