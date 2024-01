Di Ohad Tal

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore e non rappresentano in alcun modo la posizione editoriale di Euronews.

Borrell afferma apertamente che la creazione di uno Stato palestinese è il mezzo ma anche il fine del processo di pace. Tutte le altre questioni - la pace, la prosperità e la sicurezza per gli israeliani e per i palestinesi - sono solo secondarie, scrive Ohad Tal

A volte nella vita ci sono momenti di estrema chiarezza. L'invasione di squadroni della morte, del rapimento e dello stupro da parte di Hamas in Israele il 7 ottobre è stato un momento del genere.

Per molti anni, in Israele e nella maggior parte del mondo si è pensato che se la situazione dei palestinesi fosse migliorata dal punto di vista economico, politico e sociale, non avrebbero avuto motivo di attaccare Israele.

Il 6 ottobre, la situazione a Gaza stava migliorando. Decine di migliaia di abitanti di Gaza entravano in Israele per lavorare, non c'erano limiti all'ingresso di merci e materiali da costruzione e l'economia della Striscia progrediva.

La gioia e l'estasi sui volti degli assassini di massa di Hamas mentre facevano a pezzi le persone, bruciavano le famiglie e giustiziavano uomini, donne e bambini che si rannicchiavano per la paura, il tutto ripreso dalle videocamere che raccontavano le loro atrocità, ha scosso tutti noi risvegliandoci dalle nostre precedenti speranzose concezioni.

Attaccato su sette fronti, lo Stato di Israele sta lottando per la sua stessa esistenza e il suo futuro.

Speranze di pace e sicurezza infrante

Ovviamente, tutte le persone di buona coscienza vogliono che la guerra finisca il prima possibile, ma se non si conclude con una vittoria totale di Israele, ovvero con la distruzione di Hamas, la restituzione di tutti gli ostaggi israeliani e la garanzia che Gaza non sarà mai più una minaccia per Israele, allora lo spargimento di sangue non potrà che intensificarsi.

La cosa peggiore, sia per Israele che per i civili palestinesi innocenti, è che Hamas e i suoi alleati dell'asse del terrore guidato dall'Iran credono di vincere e che l'unico Stato ebraico al mondo sia prossimo alla distruzione.

I cari di un soldato israeliano piangono durante il suo funerale, Gerusalemme, gennaio 2024. AP Photo/Leo Correa

Anche prima della guerra, all'inizio dell'anno, un sondaggio palestinese ha dimostrato che circa due terzi dei palestinesi non credono che lo Stato di Israele esisterà tra 25 anni e celebrerà il centesimo compleanno del ristabilimento della sovranità ebraica nella sua patria indigena e ancestrale.

Questo violento rifiuto e la speranza della distruzione di Israele è ciò che ha guidato le azioni disumane e folli delle organizzazioni terroristiche e dei civili che le hanno accompagnate il 7 ottobre.

Ad ogni colpo inferto tra grida di fervore religioso, gli autori, simili a nazisti, credevano di anticipare l'imminente sventramento dello Stato ebraico.

Quel giorno, e nei giorni successivi, gli israeliani di tutti gli schieramenti politici e ideologici hanno appreso che le loro speranze di pace e sicurezza erano andate in fumo.

Le parole di Borrell ci aprono gli occhi

Purtroppo, dopo che lo shock iniziale della barbarie di Hamas è svanito, alcuni cercano di imparare una lezione diversa. All'inizio della settimana, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha dichiarato: "Non credo che dovremmo più parlare del processo di pace in Medio Oriente. Dovremmo iniziare a parlare specificamente del processo di attuazione della soluzione dei due Stati".

I commenti di Borrell sono un altro momento di chiarezza. Per molti anni, molti israeliani hanno accettato la soluzione dei due Stati per due popoli perché pensavano che potesse portare pace e sicurezza.

Erano disposti a fare concessioni massicce per ottenere la pace e per 30 anni sono stati convinti che il concetto di uno Stato palestinese fosse un mezzo essenziale per raggiungere questi obiettivi tanto agognati.

Le foto degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas proiettate sui muri della Città Vecchia di Gerusalemme, novembre 2023. AP Photo/Leo Correa

L'obiettivo, si diceva a Israele, era il fine, cioè la pace e la sicurezza, mentre uno Stato palestinese era solo il mezzo più appropriato per raggiungerlo.

Quelli che, come me, sono sempre stati contrari a uno Stato palestinese, non erano d'accordo con questo approccio, ma rispettavano il desiderio di pace.

Ora, grazie ai commenti di Borrell, molti più israeliani capiscono che l'ossessivo e fallimentare processo di pace degli ultimi tre decenni, che ha portato a molteplici offerte di uno Stato palestinese a Yasser Arafat prima e a Mahmoud Abbas poi, tutte rifiutate, non è mai stato veramente nell'interesse di Israele.

Si limitavano a soddisfare gli interessi politici e ideologici interni degli interlocutori internazionali.

Ora Borrell ha definitivamente reso chiara la situazione, comunicando agli israeliani che la priorità è solo la creazione di uno Stato palestinese e che la pace e la sicurezza per Israele sono di gran lunga meno importanti.

La devastante freddezza che gli ebrei non contano

Mentre Borrell e altri cercano di accusare Israele di aver affossato la soluzione dei due Stati per due popoli, il capo della politica estera dell'Ue ha probabilmente appena firmato la condanna a morte di questa teoria.

Borrell sta dicendo apertamente e candidamente che la creazione di uno Stato palestinese è sia il mezzo che il fine del processo. Tutte le altre questioni fastidiose, come la pace, la prosperità e la sicurezza, sia per gli israeliani che per i palestinesi, sono solo una questione secondaria.

L'unico obiettivo che conta è uno Stato palestinese, anche se questo Stato può e vuole minacciare l'esistenza stessa dell'unico Stato ebraico.

Borrell non è certo l'unico a pensarla così. Negli ultimi tre mesi, gli israeliani hanno iniziato a capire che il loro destino è di gran lunga meno importante.

Istituzioni e organizzazioni internazionali, come il CICR, UN Women e Human Rights Watch, hanno dimostrato con devastante freddezza che gli ebrei non contano.

Forse è l'occasione per ringraziare Josep Borrell per la sua franchezza, perché ha rivelato ciò che io e i miei colleghi sappiamo da tempo: le considerazioni su Israele sono solo al secondo posto. L'unico obiettivo che conta è uno Stato palestinese, anche se questo Stato può e vuole minacciare l'esistenza stessa dell'unico Stato ebraico.

In questo caso, so che troverà poche persone d'accordo con lui in Israele, e i commenti di Borrell, insieme alla macelleria di Hamas, hanno involontariamente fornito la chiarezza per chiudere definitivamente la porta alla soluzione dei due Stati per due popoli.

Ohad Tal è membro della Knesset, il parlamento israeliano, e presidente della commissione per i progetti pubblici della Knesset.

