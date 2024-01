Di Euronews

Un video virale sui social media mostrerebbe centinaia di immigrati cinesi fuggire dalla Russia per paura di essere arruolati

Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di inviare gli immigrati irregolari al fronte in Ucraina? È quanto sostiene un video virale sui social media che dice di mostrare una folla di immigrati cinesi che cercano di fuggire dalla Russiadopo che Vladimir Putin ha minacciato di mandarli al fronte di guerra con l'Ucraina.

Diversi post suggeriscono che gli aeroporti in Russia stanno vedendo un aumento di viaggiatori che cercano di tornare in Cina. Ma facendo una ricerca inversa delle immagini abbiamo scoperto che al video è stata associata una didascalia errata.

Il decreto per ottenere la cittadinanza russa

La clip originale è stata pubblicata il 30 dicembre 2023 sulla piattaforma di social media Douyin, l'equivalente cinese di TikTok. La didascalia tradotta dice che il video mostra dei viaggiatori che tornano in Cina per festeggiare il nuovo anno. Lo stesso account ha pubblicato altri video che mostrano persone in viaggio per le celebrazioni di Capodanno.

La persona dietro l'account sostiene di vivere nella città cinese di Heihe, al confine con la città russa di Blagoveshchensk. Il suo account sembra documentare i suoi viaggi tra la Cina e la Russia.

Il video virale è apparso per la prima volta sui social media pochi giorni dopo che il 4 gennaio il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che consente agli stranieri che combattono per la Russia in Ucraina di ottenere la cittadinanza russa.

Flusso di cittadini dai Paesi dell'Asia centrale

La Russia attira molti stranieri provenienti dai Paesi dell'Asia centrale, come il Tagikistan o l'Uzbekistan, in cerca di salari più alti e della cittadinanza russa.

Putin aveva già firmato due decreti in precedenza, accelerando il processo di ottenimento del passaporto russo da parte dei cittadini stranieri disposti ad arruolarsi. Ma l'ultimo decreto rende il percorso ancora più rapido, con un'attesa di massimo un mese invece di tre.

Anche se Putin non ha minacciato direttamente di mandare "tutti gli immigrati irregolari" a combattere in Ucraina, ci sono state diverse segnalazioni di immigrati costretti ad arruolarsi nell'esercito russo.