I capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno concordato di aprire i negoziati di adesione all'Ue di Ucraina e Moldova

PUBBLICITÀ

L'accordo è stato raggiunto nel tardo pomeriggio del 14 dicembre, la prima giornata del Consiglio europeo. I leader dei 27 Stati membri hanno accettato la raccomandazione della Commissione europea, chiedendo però un'analisi dei progressi fatti a marzo 2024.

L'annuncio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Poco dopo l'annuncio fatto su X, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha brevemente riferito la decisione ai giornalisti presenti nell'edificio Justus Lipsius di Bruxelles, dove si svolge il Consiglio europeo.

"È un segnale politico molto potente. Penso al popolo ucraino: la decisione presa dagli Stati membri è molto importante per la credibilità dell'Ue".

"L'Ungheria non vuole condividere questa pessima decisione e per questo oggi si è astenuta" Viktor Orbán Primo ministro dell'Ungheria

L'astensione dell'Ungheria

L'accordo arriva in maniera inaspettata, visto che il primo ministro ungherese Viktor Orbán sembrava determinato a bloccare i negoziati di adesione.

A quanto risulta da fonti diplomatiche, Orbán era fuori dalla sala quando è stata presa la decisione: sarebbe uscito senza delegare nessun altro a parlare al suo posto proprio per permettere agli altri leader di accordarsi senza dover attivamente approvare la scelta. Una sorta di "astensione" che di fatto supera la situazione di stallo.

"Da quasi otto ore discutiamo vertice a Bruxelles. Abbiamo avuto un grande dibattito sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. La posizione dell'Ungheria è chiara: l'Ucraina non è pronta ad avviare i negoziati di adesione. È una decisione del tutto inutile, irrazionale e sbagliata aprire i negoziati con l’Ucraina in queste circostanze, e l’Ungheria non cambierà la sua posizione", ha detto in un video postato sulla sua pagina Facebook.

Al contrario, altri 26 paesi hanno insistito affinché questa decisione fosse presa. L'Ungheria allora ha deciso che se gli altri 26 Paesi decideranno di farlo, dovranno andare per la loro strada. L'Ungheria non vuole condividere questa pessima decisione e per questo oggi si è astenuta".

"L'allargamento non è una questione teorica, è un processo basato sui meriti, giuridicamente dettagliato, che ha dei prerequisiti. Non c'è motivo di discutere l'adesione ora", aveva detto Orbán al suo arrivo.