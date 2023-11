Di Euronews

Un video virale su X mostrerebbe centinaia di persone in protesta nel sud della Striscia, andiamo a vedere se è vero

PUBBLICITÀ

Di recente nella Striscia di Gaza sono davvero scoppiate rare proteste anti-Hamas? È quanto sostengono numerosi utenti sui social media, tra cui membri del governo israeliano.

Diamo un'occhiata più da vicino.

Questo video è stato condiviso migliaia di volte su X (Twitter), in particolare da due account del governo israeliano.Il video mostrerebbe decine di manifestanti che marciano nel sud di Gaza, tenendo in mano bandiere bianche.

Il nostro team di lingua araba ha confermato che i manifestanti cantano: "Il popolo vuole la caduta di Hamas". Ma secondo la piattaforma di geolocalizzazione GeoConfirmed, in realtà questo video è stato girato nel nord di Gaza, vicino al campo di Jabalya, e non nel sud di Gaza come falsamente affermato sui social media.

Inoltre, la persona che ha filmato e pubblicato il video ha chiarito in un post su TikTok che il video virale è stato in realtà girato a luglio, mesi prima dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre.

Ahmad El Otla, autore della clip, ha scritto che il video è stato girato "durante le manifestazioni contro l'aumento dei prezzi e il blocco della Striscia di Gaza, e non ha nulla a che fare con la guerra". L'utente aggiunge di aver caricato il video per sbaglio, secondo la traduzione fornita dal nostro team arabo.

In effetti, la data indicata dall'autore corrisponde a quella riportata dall'Associated Press e da altri media internazionali. Le manifestazioni senza precedenti contro le difficili condizioni di vita e la mancanza di elettricità erano iniziate il 30 luglio scorso in tutta Gaza ed erano durate alcuni giorni.

Altri utenti dei social media hanno anche osservato che il campo di Jabalya, apparentemente preso di mira dall'esercito israeliano dall'inizio delle ostilità tra Hamas e Israele, non assomiglia più alle immagini visibili nel video girato a luglio.