L'Unione europea tra Gaza e Kiev

Mentre cerca di approfittare della tregua fra Israele e Hamas per rifornire di aiuti umanitari la striscia di Gaza, l'Ue continua a sostenere l'Ucraina, anche simbolicamente, con la visita del presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Come ha spiegato il vice-presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, l'Unione spera che questa tregua non sia un caso isolato, e ponga le basi per un aumento degli aiuti umanitari a Gaza.

Che sono ripartiti soprattutto da organizzazioni non governative, come spiega Jorge Moreira da Silva, direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti, intervistato da Isabel Marques da Silva nell'approfondimento settimanale Stato dell'Unione.

La settimana europea ha visto anche l'adozione da parte del Parlamento di Strasburgo del regolamento imballaggi, proposto dalla Commissione per ridurre i rifiuti nell'Ue, e la visita a Kiev di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.